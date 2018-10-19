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Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Balıkesir Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 24 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

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Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Balıkesir Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 24 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

19 Ekim 2018 Cuma 09:58
Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Balıkesir Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 24 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

Balıkesir Üniversitesi tarafından alınacak akademik personeller için başvuru tarihi 19 Ekim 2018 tarihinde başlayıp, 4 Kasım 2018 tarihinde sona erecek.

Üniversitenin ilgili fakültelerinin, ilgili ana / bilim dallarına doçent, profesör ve öğretim üyesi alımları yapılacak.  İlana başvuru yapacak adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler. Yani aynı anda profesör ünvanına başvuru yapanlar doçent ünvanına başvuru yapamaz.

İlana başvurmadan önce ilanın özel şartları ve genel şartları detaylıca incelenmelidir. İlana başvuru yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 19.10.2018 12:03
Anahtar Kelimeler:
balıkesir üniversitesi akademik personel alacak
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