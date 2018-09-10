Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı Yapacak!..

İzmir Bakırçay Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımldığı ilan ile 6 akademik personel alımı yapacağını açıkladı.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan personel alım duyurusu şöyle;

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör ve dr. öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını (profesörler için 6 takım; dr. öğretim üyeleri için 4 takım) ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. İlan Başvuru Başlangıç Tarihi: 10.09.2018

İlan Son Başvuru Tarihi: 24.09.2018

Başvuru Adresi: İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Seyrek Yerleşkesi Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek/Menemen/İZMİR İlan ile ilgili detaylı bilgi www.bakircay.edu.tr adresinde yer almaktadır.

S.No KADRO UNVANI DERECE ADET BİRİM BÖLÜM/ANA BİLİM DALI AÇIKLAMA 1 PROFESÖR 1 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI Çalışma sosyolojisi ve sosyal bilimlerde yöntem alanlarında ve denizciler ve madenciler üzerine araştırmalar yapmış olmak. 2 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 4 1 SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI Genel sosyoloji ve metodoloji ana bilim dalında doktora yapmış olmak, çalışma sosyolojisi ve yüksek öğretim alanı ile ilgili çalışmaları olmak. 3 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 4 1 PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/ SOSYAL PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. Trafik ve ulaşım psikolojisi, sosyal psikoloji, özşefkat ve kurgulama seviyesi konularında çalışmaları olmak. 4 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 5 1 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/ SAĞLIK POLİTİKASI VE EKONOMİSİ ANA BİLİM DALI Sağlık yönetimi bölümünde doktora yapmış olmak. Katastrofik sağlık harcamaları ve ekonomik krizlerin sağlık üzerine etkisi konularında çalışmalar yapmış olmak. 5 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 5 1 SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI Sağlık yönetimi bölümünde doktora yapmış olmak. Sağlık hizmetleri alanında maliyet etkinlik analiz çalışmaları yapmış olmak. 6 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 5 1 SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/ SAĞLIK HİZMETİNDE KALİTE VE GÜVENLİK ANA BİLİM DALI Sağlık yönetimi bölümünde doktora yapmış olmak. Hastane verimliliği ve geri ödeme politikası konusunda çalışmalar yapmış olmak.

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