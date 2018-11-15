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Avrasya Üniversitesi Akademik Kadrolara 11 Öğretim Üyesi Alıyor

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile Akademik Kadrolara 11 Öğretim Üyesi alınacağı açıklandı.

Avrasya Üniversitesi Akademik Kadrolara 11 Öğretim Üyesi Alıyor

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile Akademik Kadrolara 11 Öğretim Üyesi alınacağı açıklandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 12:03
Avrasya Üniversitesi Akademik Kadrolara 11 Öğretim Üyesi Alıyor

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile Akademik Kadrolara 11 Öğretim Üyesi alınacağı açıklandı.

Yayımlanan ilanda "Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 ( altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı,

Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli/Trabzon

Tel: +90 462 334 64 44 - 45 - 47 rektorluk@avrasya.edu.tr

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Son Güncelleme: 15.11.2018 12:13
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