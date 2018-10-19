Atatürk Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Atatürk Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 64 akademik personel alımı yapacağın duyurdu. Başvuru tarihi, başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.
MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:
1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:
-
Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 6 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 5 adet dosya) teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.
2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:
-
Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.
SON BAŞVURU TARİHİ:
İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
|
ZİRAAT FAKÜLTESİ
|
Anabilim Dalı
|
Kadro Ünvanı
|
Adedi
|
Derece
|
Fitopatoloji
|
Doçent
|
1
|
1
|
Fitopatoloji
|
Doçent
|
1
|
2
|
Biyometri ve Genetik
|
Doçent
|
1
|
1
|
Tarım Makinaları
|
Doçent
|
1
|
1
|
Tarım Politikası ve Yayım
|
Doçent
|
1
|
1
|
TIP FAKÜLTESİ
|
Anabilim Dalı
|
Kadro Ünvanı
|
Adedi
|
Derece
|
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|
Profesör
|
1
|
1
|
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
|
Profesör
|
1
|
1
|
İç Hastalıkları
|
Profesör
|
1
|
1
|
Tıbbi Farmakoloji
|
Profesör
|
1
|
1
|
Göğüs Cerrahisi
|
Profesör
|
1
|
1
|
Tıbbi Patoloji
|
Profesör
|
1
|
1
|
Kardiyoloji
|
Doçent
|
1
|
1
|
Deri ve Zührevi Hastalıkları
|
Doçent
|
1
|
1
|
Kalp ve damar Cerrahisi
|
Doçent
|
1
|
1
|
FEN FAKÜLTESİ
|
Anabilim Dalı
|
Kadro Ünvanı
|
Adedi
|
Derece
|
Organik Kimya
|
Profesör
|
1
|
1
|
Genetik
|
Profesör
|
1
|
1
|
Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
|
Profesör
|
1
|
1
|
Katıhal Fiziği
|
Doçent
|
1
|
1
|
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
|
Profesör
|
1
|
1
|
Moleküler Biyoloji
|
Profesör
|
1
|
1
|
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
Anabilim Dalı
|
Kadro Ünvanı
|
Adedi
|
Derece
|
Eski Türk Edebiyatı
|
Doçent
|
1
|
1
|
Eskiçağ Tarihi
|
Doçent
|
1
|
1
|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|
Anabilim Dalı
|
Kadro Ünvanı
|
Adedi
|
Derece
|
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
|
Doçent
|
2
|
1
|
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
|
Profesör
|
1
|
1
|
Restoratif Diş Tedavisi
|
Doçent
|
1
|
1
|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
Anabilim Dalı
|
Kadro Ünvanı
|
Adedi
|
Derece
|
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
|
Doçent
|
1
|
1
|
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
|
Anabilim Dalı
|
Kadro Ünvanı
|
Adedi
|
Derece
|
Mekanik (İnşaat)
|
Profesör
|
1
|
1
|
Geoteknik
|
Doçent
|
1
|
1
|
Çevre Teknolojisi
|
Profesör
|
2
|
1
|
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
|
Anabilim Dalı
|
Kadro Ünvanı
|
Adedi
|
Derece
|
İslam Hukuku
|
Doçent
|
1
|
1
|
Tefsir
|
Doçent
|
1
|
1
|
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
|
Anabilim Dalı
|
Kadro Ünvanı
|
Adedi
|
Derece
|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
|
Doçent
|
2
|
1
|
Eğitim Yönetimi
|
Doçent
|
1
|
1
|
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|
Doçent
|
1
|
1
|
Eğitim Programları ve Öğretimi
|
Profesör
|
1
|
1
|
Müzik Eğitimi
|
Doçent
|
2
|
1
|
Biyoloji Eğitimi
|
Doçent
|
1
|
1
|
Matematik Eğitimi
|
Doçent
|
1
|
1
|
Fen Bilgisi Eğitimi
|
Profesör
|
1
|
1
|
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
|
Profesör
|
1
|
1
|
Fransız Dili Eğitimi
|
Doçent
|
1
|
1
|
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
|
Anabilim Dalı
|
Kadro Ünvanı
|
Adedi
|
Derece
|
Müzikoloji
|
Doçent
|
1
|
1
|
Seramik
|
Doçent
|
1
|
1
|
Heykel
|
Doçent
|
1
|
1
|
Dramatik Yazarlık
|
Doçent
|
1
|
1
|
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
|
Anabilim Dalı
|
Kadro Ünvanı
|
Adedi
|
Derece
|
Reklamcılık
|
Profesör
|
1
|
1
|
VETERİNER FAKÜLTESİ
|
Anabilim Dalı
|
Kadro Ünvanı
|
Adedi
|
Derece
|
Veterinerlik Biyokimyası
|
Profesör
|
1
|
1
|
Veterinerlik Patolojisi
|
Profesör
|
1
|
1
|
Veterinerlik Patolojisi
|
Doçent
|
1
|
1
|
OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
Anabilim Dalı
|
Kadro Ünvanı
|
Adedi
|
Derece
|
Maden İşletme
|
Doçent
|
1
|
1
|
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
Anabilim Dalı
|
Kadro Ünvanı
|
Adedi
|
Derece
|
Ebelik
|
Doçent
|
1
|
1
|
TURİZM FAKÜLTESİ
|
Anabilim Dalı
|
Kadro Ünvanı
|
Adedi
|
Derece
|
Turizm İşletmeciliği
|
Profesör
|
1
|
1
|
Turizm Rehberliği
|
Doçent
|
1
|
1
|
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
Anabilim Dalı
|
Kadro Ünvanı
|
Adedi
|
Derece
|
Spor Yönetim Bilimleri
|
Doçent
|
1
|
1
|
Rekreasyon
|
Doçent
|
1
|
1
|
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
|
Anabilim Dalı
|
Kadro Ünvanı
|
Adedi
|
Derece
|
Psikiyatri Hemşireliği
|
Doçent
|
1
|
1
|
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
|
Doçent
|
1
|
1
|
Halk Sağlığı Hemşireliği
|
Doçent
|
1
|
1
|
TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI
|
Anabilim Dalı
|
Kadro Ünvanı
|
Adedi
|
Derece
|
Türk Halk Müziği
|
Doçent
|
1
|
1
|
OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU
|
Programı
|
Kadro Ünvanı
|
Adedi
|
Derece
|
Gıda Teknolojisi
|
Doçent
|
1
|
1