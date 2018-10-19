Atatürk Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Atatürk Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 64 akademik personel alımı yapacağın duyurdu. Başvuru tarihi, başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 6 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 5 adet dosya) teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

ZİRAAT FAKÜLTESİ Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece Fitopatoloji Doçent 1 1 Fitopatoloji Doçent 1 2 Biyometri ve Genetik Doçent 1 1 Tarım Makinaları Doçent 1 1 Tarım Politikası ve Yayım Doçent 1 1 TIP FAKÜLTESİ Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Profesör 1 1 İç Hastalıkları Profesör 1 1 Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 1 Göğüs Cerrahisi Profesör 1 1 Tıbbi Patoloji Profesör 1 1 Kardiyoloji Doçent 1 1 Deri ve Zührevi Hastalıkları Doçent 1 1 Kalp ve damar Cerrahisi Doçent 1 1 FEN FAKÜLTESİ Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece Organik Kimya Profesör 1 1 Genetik Profesör 1 1 Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği Profesör 1 1 Katıhal Fiziği Doçent 1 1 Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Profesör 1 1 Moleküler Biyoloji Profesör 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Eskiçağ Tarihi Doçent 1 1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doçent 2 1 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Profesör 1 1 Restoratif Diş Tedavisi Doçent 1 1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece Mekanik (İnşaat) Profesör 1 1 Geoteknik Doçent 1 1 Çevre Teknolojisi Profesör 2 1 İLAHİYAT FAKÜLTESİ Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece İslam Hukuku Doçent 1 1 Tefsir Doçent 1 1 KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Doçent 2 1 Eğitim Yönetimi Doçent 1 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent 1 1 Eğitim Programları ve Öğretimi Profesör 1 1 Müzik Eğitimi Doçent 2 1 Biyoloji Eğitimi Doçent 1 1 Matematik Eğitimi Doçent 1 1 Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Profesör 1 1 Fransız Dili Eğitimi Doçent 1 1 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece Müzikoloji Doçent 1 1 Seramik Doçent 1 1 Heykel Doçent 1 1 Dramatik Yazarlık Doçent 1 1 İLETİŞİM FAKÜLTESİ Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece Reklamcılık Profesör 1 1 VETERİNER FAKÜLTESİ Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece Veterinerlik Biyokimyası Profesör 1 1 Veterinerlik Patolojisi Profesör 1 1 Veterinerlik Patolojisi Doçent 1 1 OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece Maden İşletme Doçent 1 1 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Derece Ebelik Doçent 1 1