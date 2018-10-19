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Atatürk Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Atatürk Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 64 akademik personel alımı yapacağın duyurdu. Başvuru tarihi, başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

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Atatürk Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Atatürk Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 64 akademik personel alımı yapacağın duyurdu. Başvuru tarihi, başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

19 Ekim 2018 Cuma 00:48
Atatürk Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Atatürk Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 64 akademik personel alımı yapacağın duyurdu. Başvuru tarihi, başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

  • Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 6 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 5 adet dosya) teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

  • Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Fitopatoloji

Doçent

1

1

Fitopatoloji

Doçent

1

2

Biyometri ve Genetik

Doçent

1

1

Tarım Makinaları

Doçent

1

1

Tarım Politikası ve Yayım

Doçent

1

1

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

1

1

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

1

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Doçent

1

1

Kalp ve damar Cerrahisi

Doçent

1

1

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Organik Kimya

Profesör

1

1

Genetik

Profesör

1

1

Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği

Profesör

1

1

Katıhal Fiziği

Doçent

1

1

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Eski Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Eskiçağ Tarihi

Doçent

1

1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doçent

2

1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Profesör

1

1

Restoratif Diş Tedavisi

Doçent

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Mekanik (İnşaat)

Profesör

1

1

Geoteknik

Doçent

1

1

Çevre Teknolojisi

Profesör

2

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

İslam Hukuku

Doçent

1

1

Tefsir

Doçent

1

1

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Doçent

2

1

Eğitim Yönetimi

Doçent

1

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

Eğitim Programları ve Öğretimi

Profesör

1

1

Müzik Eğitimi

Doçent

2

1

Biyoloji Eğitimi

Doçent

1

1

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Profesör

1

1

Fransız Dili Eğitimi

Doçent

1

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Müzikoloji

Doçent

1

1

Seramik

Doçent

1

1

Heykel

Doçent

1

1

Dramatik Yazarlık

Doçent

1

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Reklamcılık

Profesör

1

1

VETERİNER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Veterinerlik Biyokimyası

Profesör

1

1

Veterinerlik Patolojisi

Profesör

1

1

Veterinerlik Patolojisi

Doçent

1

1

OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Maden İşletme

Doçent

1

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Ebelik

Doçent

1

1

TURİZM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Turizm İşletmeciliği

Profesör

1

1

Turizm Rehberliği

Doçent

1

1

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

Rekreasyon

Doçent

1

1

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Psikiyatri Hemşireliği

Doçent

1

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

1

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent

1

1

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Türk Halk Müziği

Doçent

1

1

OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Ünvanı

Adedi

Derece

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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atatürk üniversitesi akademik personel alım ilanı
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