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Atatürk Üniversitesi 61 Akademik Personel Alıyor!

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile akademik kadrolarda istihdam edilmek üzere 61 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Atatürk Üniversitesi 61 Akademik Personel Alıyor!

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile akademik kadrolarda istihdam edilmek üzere 61 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

06 Kasım 2018 Salı 19:27
Atatürk Üniversitesi 61 Akademik Personel Alıyor!

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile akademik kadrolarda istihdam edilmek üzere 61 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Yayımlanan ilanda " Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

  • Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD - 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.

2 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

  • 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 21 Kasım 2018 saat 17:00 mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 06.11.2018 20:04
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