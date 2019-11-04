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Ardahan Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 16 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve detaylar...

Ardahan Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 16 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve detaylar...

04 Kasım 2019 Pazartesi 15:08
Ardahan Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 16 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve detaylar...

Yayınlanan ilanda " Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür." ifadelerine yer verildi.

PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm, anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 adet doldurulacak),noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) ve Yurt dışında alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 6 (altı) takım dosyayı (1 fiziksel+5 dijital (CD veya Flash Bellek)) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet fotoğraf, askerlik belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 adet doldurulacak),noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi), Yurt dışından alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı (1 fiziksel +3 dijital (CD veya Flash Bellek)) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine: özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, iki adet fotoğraf, askerlik belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 adet doldurulacak), noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora belgesi) (Yurt dışında alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) takım dosyayı (1 fiziksel +3 dijital (CD veya Flash Bellek)) ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine
şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir.

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Telf.: 0478 211 75 19

KPSSCAFE.COM.TR

Anahtar Kelimeler:
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜAkademik Personelöğretim üyesi
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