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Ardahan Üniversitesi 5 Akademik Personel Alacak

Ardahan Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 5 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

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Ardahan Üniversitesi 5 Akademik Personel Alacak

Ardahan Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 5 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

30 Ekim 2018 Salı 06:46
Ardahan Üniversitesi 5 Akademik Personel Alacak

Ardahan Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile  5 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda ''Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihinden itibaren on beş (15) gündür.'' ifadelerine yer verildi.

DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını  belirten dilekçelerine; özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet fotoğraf, askerlik belgesi, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) (Yurt dışından alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi) ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine: özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, iki adet fotoğraf, askerlik belgesi, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora belgesi) (Yurt dışında alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir.

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü/Yönetim

Organizasyon ABD

Doçent

1

1

Yönetim ve strateji konusunda doktora sonrası çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü/Sayısal Yöntemler ABD

Doçent

3

1

Nicel karar yöntemleri konusunda doktora sonrası çalışmalar yapmış olmak

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

/Toplumsal Yapı ve Değişme ABD

Doçent

1

1

Felsefe ve Din Bilimleri alanında Doçentlik almış olmak, Dini Hareketler ve Siyasal İslam konusunda doktora sonrası çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü/İktisat Politikası ABD

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Beşeri sermayenin ölçüsü konusunda çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü/İktisat Teorisi ABD

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Ekonometri alanında doktora yapmış olmak, Metin Madenciliği Duygu Analizi konusunda çalışmalar yapmış

olmak.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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ardahan üniversitesi akademik personel alacak
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