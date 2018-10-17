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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 7 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 7 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 09:17
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 7 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin dpb.org.tr adresi üzerinden yayımladığı ilanda ''Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takım; doçentler ve doktor öğretim üyesi kadroları için 4 takım dosyaları ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup. Profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili fakülte dekanlığına başvuru yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler:

  1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

  2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; doçent ve doktor öğretim üyesi başvuruları için 4 takım dosya

  3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)

  4. Yabancı dil belgesi (80 puan)*

  5. 2 adet fotoğraf

  6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

  7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası

  8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

NOT: 1- Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.

  1. Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

  2. Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

  3. Profesör kadrosuna başvuranlar adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.

  4. İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

  5. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

  6. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

*Üniversitemiz Senatosunun 10.04.2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı gereğince başvurulacak anabilim dalındaki verilen eğitim dilinden olmak şartı ile yurtdışında veya yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumlarında doktora yapmış adaydan yabancı dil puan şartı aranmaz.

Birimi

Unvanı

Sayı

Derece

Aranan Nitelikler

Dini İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim Üyesi

1

5

Kelam-Felsefe İlişkisi, Felsefe Eleştirileri, Mevlânâ Düşüncesi, Kötülük Problemi konularında akademik

çalışmaları olmak

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim Üyesi

1

3

Türkiye’de Yerleşik Dini Kurumlar, Diyanet İşleri Başkanlığı, Toplumsal Cinsiyet konularında akademik

çalışmaları olmak

Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim Üyesi

1

4

İslam Borçlar Hukukunda Akdî Şartlar, İslam Hukukunda Akitlerin Birleştirilmesi ve Günümüz Faizsiz Finansman Araçlarındaki

Uygulamaları, konularında akademik çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyaset Tarihi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Ortadoğu Tarihi ve Siyaseti ile Orta Asya Tarihi ve Siyaseti konularında akademik

çalışmaları olmak

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Fakültesi

Tarih Bölümü

Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Asur ve Babil Edebi-Kültürel Metinleri ve Asur

İmparatorluğu konularında akademik çalışmaları olmak

Tarih Bölümü

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD

Doktor

Öğretim Üyesi

1

5

19. ve 20. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Düşünce Tarihi ve Türkiye’de Modern

Tarihçiliğin Ortaya Çıkışı konularında akademik

çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Avrupa Birliği Hukuku, Yabancılar Hukuku ve Milletlerarası Usul Hukuku konularında akademik

çalışmaları olmak

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Hükümet Meydanı

Ulus –ANKARA

Tel: (312) 596 44 51 – 596 44 53

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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ankara sosyal bilimler üniversitesi akademik personel alacak
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