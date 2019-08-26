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Anadolu Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
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Anadolu Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzer 58 personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte başvuru tarihleri ve başvuru şartları...

Anadolu Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzer 58 personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte başvuru tarihleri ve başvuru şartları...

26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:12
Anadolu Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzer 58 personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte başvuru tarihleri ve başvuru şartları...

Yayınlanan ilanda "Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri hükümlerini taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru için Gerekli Belgeler:
Adayların başvuru dilekçesi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi, öğrenim ve yabancı dil belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca profesör adaylarının 6 adet, doçent ve doktor öğretim üyesi adaylarının da 4 adet dosyayı Üniversitemiz değerlendirme ölçütlerine göre elektronik ortamda (CD veya flash bellek içerisinde) hazırlayarak, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı ESKİŞEHİR” adresine ‘şahsen’ başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecektir.

Yabancı dille öğretim yapılan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8/7. maddesi hükümleri uygulanacaktır.

* 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek DR. ÖĞR. ÜYESİ kadrosu bulunmamaktadır.

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anadolu üniversitesi personel alıyor işte başvuru şartları
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