Anadolu Üniversitesi Personel Alım İlanı Yayınlandı! Şartlar Ve Daha Fazlası Haberimizde!

Anadolu üniversitesi bugün Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayınladığı ilanla 15 akademik personeli istihdam edeceğini duyurdu. Yayınlanan ilanda şartlar ve kadrolar tanımlandı. Son başvuru tarihinin 15 Nisan olduğu bu fırsat için yayınlanan metin şöyle:

“T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütlerini (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.)

2 adet fotoğraf,

özgeçmiş,

öğrenim belgesi,

askerlik durumlarını gösteren belge,

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre profesör adaylarının 14. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı,

doçent adaylarının 9. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı ve

doktor öğretim üyesi adaylarının 6. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da elektronik ortamda (flash bellek veya CD içerisinde) ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı ESKİŞEHİR” adresine ‘şahsen’ vermeleri gerekmektedir.

Yabancı dille öğretim yapılan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8/7. maddesi hükümleri uygulanacaktır. Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecektir. İlan hakkındaki gerekli bilgilere, Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://www.anadolu.edu.tr internet adresimizin “Duyurular” bölümünden ulaşılabilir.”