alanya alaaddin keykubat üniversitesi personel alımı yapıyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 21 araştırma ve öğretim görevlisi alımı yapılıyor. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda " Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.
Öğretim Görevlisi/ Araştırma Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylardan istenilen belgeler:
1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon No, e- mail vs.) açıkça belirtilecektir.
2- Özgeçmiş,
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4- Lisans/Lisansüstü (onaylı) Diploma fotokopileri,
5- Resmi Transkript Belgesi (onaylı) (Lisans Eğitimi ile ilgili)
6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi,
7- ALES Belgesi,
8- Yabancı Dil Belgesi, (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç)
9- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair onaylı belge, (Araştırma Görevlileri için)
10- Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet fotoğraf,
11- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
12- Adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet üzerinden alınan belge.
13- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
|Sınav Takvimi
|:
|İlk Başvuru Tarihi
|:
|14.12.2018
|Son Başvuru Tarihi
|:
|28.12.2018
|Ön Değerlendirme Tarihi
|:
|02.01.2019
|Sınav Giriş Tarihi
|:
|07.01.2019
|Sonuç Açıklama Tarihi
|:
|11.01.2019
|Sonuçların ilan edileceği internet adresi
|:
|https://www.alanya.edu.tr/
Önemli Notlar:
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Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarım taşıyor olmaları gerekmektedir.
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Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
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Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekir.
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Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
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Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
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Her aday sadece bir (1) kadroya başvurabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesi uyarınca yapılacaktır.
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İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
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İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
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Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.