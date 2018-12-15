alanya alaaddin keykubat üniversitesi personel alımı yapıyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 21 araştırma ve öğretim görevlisi alımı yapılıyor. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda " Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Öğretim Görevlisi/ Araştırma Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylardan istenilen belgeler:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon No, e- mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2- Özgeçmiş,

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4- Lisans/Lisansüstü (onaylı) Diploma fotokopileri,

5- Resmi Transkript Belgesi (onaylı) (Lisans Eğitimi ile ilgili)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi,

7- ALES Belgesi,

8- Yabancı Dil Belgesi, (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç)

9- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair onaylı belge, (Araştırma Görevlileri için)

10- Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet fotoğraf,

11- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

12- Adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet üzerinden alınan belge.

13- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

Sınav Takvimi : İlk Başvuru Tarihi : 14.12.2018 Son Başvuru Tarihi : 28.12.2018 Ön Değerlendirme Tarihi : 02.01.2019 Sınav Giriş Tarihi : 07.01.2019 Sonuç Açıklama Tarihi : 11.01.2019 Sonuçların ilan edileceği internet adresi : https://www.alanya.edu.tr/

Önemli Notlar: