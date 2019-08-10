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Akdeniz Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Akdeniz Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:24
Akdeniz Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Yayınlanan ilanda "Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Birden fazla kadro ilanına yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesine göre uygunluğu değerlendirilecektir. İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir." ifadelerine yer verildi.

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akdeniz üniversitesi personel alıyor işte başvuru şartları
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