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Akademisyenlere 2 Yıl Mecburi Hizmet Geliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) , seçkin üniversitelerde doktora görenlerin hekimler gibi mecburi anadolu hizmeti yapmasını öngören bir çalışmaya başladı.

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Akademisyenlere 2 Yıl Mecburi Hizmet Geliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) , seçkin üniversitelerde doktora görenlerin hekimler gibi mecburi anadolu hizmeti yapmasını öngören bir çalışmaya başladı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:57
Akademisyenlere 2 Yıl Mecburi Hizmet Geliyor

Akademisyenlere 2 Yıl Mecburi Hizmet Geliyor 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) , seçkin üniversitelerde doktora görenlerin hekimler gibi mecburi anadolu hizmeti yapmasını öngören bir çalışmaya başladı. Akademisyenler en az iki yıl Anadolu'da zorunlu görev yapacaklar.  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda yardımcı doçentlik unvanının kaldırılmasına ilişkin çalışmanın ardında devrim niteliğinde bir projenin hazırlığına da başladı. 

Büyükşehirlerdeki üniversitelerde görev yapan akademisyenlere tıpkı doktorlarda olduğu gibi mecburi hizmet gelecek. ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ, Marmara gibi üniversitelerde doktorasını tamamlayan akademik personelin yüzde 80'i en az 2 sene Anadolu'daki üniversitelerde görev yapacak. Görev süresini tamamlayan akademisyenler doktora aldıkları üniversitelere geri dönebilecek. Yeni düzenleme vakıf üniversitelerinde görev yapan akademik personeli kapsamayacak. Bugün itibariyle devlet üniversitelerinde görev yapan akademik personel sayısı 130 bin. 

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Son Güncelleme: 24.01.2018 11:01
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