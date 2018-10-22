Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 10 Akademik Personel Alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 10 Akademik Personel alımı yapacağın duyurdu.

banner396

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 10 Akademik Personel Alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 10 Akademik Personel alımı yapacağın duyurdu.

22 Ekim 2018 Pazartesi 06:28
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 10 Akademik Personel Alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 10 Akademik Personel alımı yapacağın duyurdu.

Yayımlanan ilanda ''Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Atanma ve Değerlendirme Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.'' ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.10.2018 10:55
Anahtar Kelimeler:
ağrı ibrahim çeçen üniversitesi akademik personel alacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırklareli Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Kırklareli Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Kafkas Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Kafkas Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Bingöl Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Bingöl Üniversitesi Akademik Personel Alacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim