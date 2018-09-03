adyü personel alacak

Adıyaman Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 9 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

Başvuru şartları ve detaylar şöyle;

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin :Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin :Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edeceklerin :Dilekçeleri ekinde, özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ :Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVANI DRC ADET AÇIKLAMA Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Prof.Dr. 1 1 Kalp kapak hastalıklarının tedavisi ve KTO damarlarının açılması konularında deneyimli olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doç.Dr. 1 1 Ulnar nöropatide elektrofizyolojik bulgular ile difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme arasındaki ilişkiyi çalışmış olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doç.Dr. 1 1 Ultrasonik biyomikroskopi alanında çalışma yapmış olmak. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitki Koruma Bitki Koruma Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Ziraat Mühendisi olmak. Tarımsal Genetik Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış olmak. Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak. Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak. Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Pedodonti Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak. Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İslam Hukuku alanında tahkik çalışması yapmış olmak, Merkezi Yabancı Dil Arapça Sınavından en az 80 puan almış olmak.

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