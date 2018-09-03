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ADYÜ Personel Alacak

Adıyaman Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 9 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

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ADYÜ Personel Alacak

Adıyaman Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 9 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 09:51
ADYÜ Personel Alacak

Adıyaman Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 9 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

Başvuru şartları ve detaylar şöyle;

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden :

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

  1. Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin :Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
  2. Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin :Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
  3. Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edeceklerin :Dilekçeleri ekinde, özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.
  4. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ :Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Prof.Dr.

1

1

Kalp kapak hastalıklarının tedavisi ve KTO damarlarının açılması

konularında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doç.Dr.

1

1

Ulnar nöropatide elektrofizyolojik bulgular ile difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme arasındaki ilişkiyi çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doç.Dr.

1

1

Ultrasonik biyomikroskopi alanında çalışma yapmış olmak.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri

Fakültesi

Bitki Koruma

Bitki Koruma

Dr. Öğr.

Üyesi

1

1

Ziraat Mühendisi olmak. Tarımsal Genetik Mühendisliği anabilim

dalında doktora yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Dr. Öğr.

Üyesi

1

1

Alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Dr. Öğr.

Üyesi

1

1

Alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Dr. Öğr.

Üyesi

1

1

Alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Dr. Öğr.

Üyesi

1

1

Alanında doktora veya uzmanlık yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İslam Hukuku alanında tahkik çalışması yapmış olmak, Merkezi Yabancı Dil Arapça Sınavından en az 80 puan almış olmak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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