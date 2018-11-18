6 Üniversite Personel Alımı Yapacak!

6 Farklı Üniversite tarafından yayımlanan ilanlar ile 110 Akademik Personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Öncelikle hangi ünivesiteler akademik personel alımı yapacağını açıklayalım.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 20 akademik personel

Balıkesir Üniversitesi 39 akademik personel

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 8 akademik personel

Mardin Artuklu Üniversitesi 23 akademik personel

Pamukkale Üniversitesi 11 akademik personel

Akdeniz Üniversitesi 9 akademik personel

Bahsettiğimiz üniversiteler yukarıda belirttiğimiz sayılarda akademik personel istihdam edecek.

Her üniversite tarafından farklı şartlar içeren ilanlar yayımlandı. Her üniversitenin ilanı ile ilgili detaylara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ilanına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi ilanına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ilanına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Mardin Artuklu Üniversitesi ilanına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Pamukkale Üniversitesi ilanına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Akdeniz Üniversitesi ilanına ulaşmak için buraya tıklayınız.

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