Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Yıldız Teknik Üniversitesi Çok Sayıda Akademik Personel Alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan ila ile 52 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

banner396

Yıldız Teknik Üniversitesi Çok Sayıda Akademik Personel Alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan ila ile 52 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

23 Ekim 2018 Salı 11:15
Yıldız Teknik Üniversitesi Çok Sayıda Akademik Personel Alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan ila ile 52 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri”ni sağlıyor olması gerekmektedir. AYDEK ölçütlerinin son haline http://www.apry.yildiz.edu.tr/images/files/aydek20182014.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.

Söz konusu şartların sağlandığını gösteren AYDEK Sonuç Belgesi almak için kadro başvurusu ile eş zamanlı olarak Üniversitemiz Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığına (Davutpaşa Kampüsü Rektörlük Binası) AYDEK başvurusunda bulunulması gerekmektedir. AYDEK başvurusu için hazırlanacak dosyada bulunması gereken belgeler http://www.apry.yildiz.edu.tr/page/19 linkinde yer almaktadır. Başvurunun kabulü için linkte belirtilen yönerge ve istenilen belgelerdeki evrakların eksiksiz olarak salt okunur 1 adet CD ile yapılması gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirttiği dilekçelerine; iki adet  fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 adet), e-devlet kapısından alınan sabıka kaydını, özgeçmişini, bilimsel  yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 adet CD eklenerek Rektörlüğe,

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (2 adet), e-devlet kapısından alınan sabıka kaydını, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD eklenerek Rektörlüğe;

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 adet), e-devlet kapısından alınan sabıka kaydını, özgeçmişini, varsa yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD eklenerek ilgili Fakülte Dekanlığına;

Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

DOÇENT

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞT.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

1(*)

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

1 (*)

1(*)

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

MATEMATİK EĞİTİMİ

1(*)

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

1

Çalışmaları ağırlıklı olarak Tarih alanında olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ

1

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

1(*)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR YAZILIMI

1

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

1(*)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK MAKINALARI

1(*)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK TESİSLERİ

1(*)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ

KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ

1(*)

1(*)

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI

MÜTERCİM TERCÜMANLIK (FRANSIZCA)

1 (**)

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

DOÇENT

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

AÇIKLAMA

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

1(*)

Çalışmaları ağırlıklı olarak Siyaset Bilimi

alanında olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

1(*)

Çalışmaları ağırlıklı olarak Tarih alanında olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

1(*)

Çalışmaları ağırlıklı olarak Sosyoloji alanında olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK

UYGULAMALI İSTATİSTİK

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

GENEL BİYOLOJİ

1(*)

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

MOLEKÜLLER BİYOLOJİ

1

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İKTİSAT

İKTİSAT TARİHİ

1(*)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İKTİSAT

İKTİSAT TEORİSİ

1(*)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İŞLETME

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

1(*)

İNŞAAT FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ

1

İNŞAAT FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

ÖLÇME TEKNİĞİ

1

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

GEOTEKNİK

1(*)

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK

1(*)

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI MALZEMESİ

1(*)

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

BİYOMÜHENDİSLİK

BİYOMÜHENDİSLİK

1(*)

1(*)

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

1(*)

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

KİMYASAL TEKNOLOJİLER

1(*)

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

PROSES VE REAKTÖR TASARIM

1(*)

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

TEMEL İŞL.VE TERMODİNAMİK

1(*)

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ

MAT.TEMEL. VE MAT.LOJİK

1

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ

UYGULAMALI MATEMATİK

1(*)

1(*)

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

MET.VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

MALZEME MÜHENDİSLİĞİVE BİLİMİ

1(*)

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

MET.VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

ÜRETİM METALURJİSİ

1(*)

MAKİNE FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

1

MAKİNE FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

1(*)

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

DOÇENT

DR.ÖĞR.

ÜYESİ

AÇIKLAMA

MAKİNE FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

1(*)

MAKİNE FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MAK.MALZE. VE İMALAT TEK.

1(*)

MAKİNE FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK

1(*)

1(*)

MAKİNE FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

MEKATRONİK

1(*)

MİMARLIK FAKÜLTESİ

SEHİR BÖLGE PLAN.

BÖLGE PLANLAMA

1 (*)

MİMARLIK FAKÜLTESİ

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM

2 (*)

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

HAVACILIK ELEKTRONİĞİ

HAVACILIK ELEKTRONİĞİ

1 (*)

(*) : 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. (**) : 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecektir.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.10.2018 13:18
Anahtar Kelimeler:
yıldız teknik üniversitesi çok sayıda akademik personel alacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak!
Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim