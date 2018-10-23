yıldız teknik üniversitesi çok sayıda akademik personel alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan ila ile 52 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.
Adayların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri”ni sağlıyor olması gerekmektedir. AYDEK ölçütlerinin son haline http://www.apry.yildiz.edu.tr/images/files/aydek20182014.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.
Söz konusu şartların sağlandığını gösteren AYDEK Sonuç Belgesi almak için kadro başvurusu ile eş zamanlı olarak Üniversitemiz Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığına (Davutpaşa Kampüsü Rektörlük Binası) AYDEK başvurusunda bulunulması gerekmektedir. AYDEK başvurusu için hazırlanacak dosyada bulunması gereken belgeler http://www.apry.yildiz.edu.tr/page/19 linkinde yer almaktadır. Başvurunun kabulü için linkte belirtilen yönerge ve istenilen belgelerdeki evrakların eksiksiz olarak salt okunur 1 adet CD ile yapılması gerekmektedir.
Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 adet), e-devlet kapısından alınan sabıka kaydını, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 adet CD eklenerek Rektörlüğe,
Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (2 adet), e-devlet kapısından alınan sabıka kaydını, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD eklenerek Rektörlüğe;
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 adet), e-devlet kapısından alınan sabıka kaydını, özgeçmişini, varsa yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD eklenerek ilgili Fakülte Dekanlığına;
Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.
|
FAKÜLTE
|
BÖLÜM
|
ANABİLİM DALI
|
PROFESÖR
|
DOÇENT
|
DR.ÖĞR.
ÜYESİ
|
AÇIKLAMA
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
|
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞT.
|
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
|
1(*)
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
|
EĞİTİM BİLİMLERİ
|
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
|
1 (*)
|
1(*)
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
|
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
|
MATEMATİK EĞİTİMİ
|
1(*)
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
|
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ
|
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
|
1
|
Çalışmaları ağırlıklı olarak Tarih alanında olmak.
|
EĞİTİM FAKÜLTESİ
|
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ
|
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
|
1
|
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
|
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
|
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
|
1(*)
|
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
|
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
|
BİLGİSAYAR YAZILIMI
|
1
|
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
|
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
|
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
|
1(*)
|
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
|
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
|
ELEKTRİK MAKINALARI
|
1(*)
|
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
|
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
|
ELEKTRİK TESİSLERİ
|
1(*)
|
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
|
KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ
|
KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ
|
1(*)
|
1(*)
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI
|
MÜTERCİM TERCÜMANLIK (FRANSIZCA)
|
1 (**)
|
FAKÜLTE
|
BÖLÜM
|
ANABİLİM DALI
|
PROFESÖR
|
DOÇENT
|
DR.ÖĞR.
ÜYESİ
|
AÇIKLAMA
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
|
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
|
1(*)
|
Çalışmaları ağırlıklı olarak Siyaset Bilimi
alanında olmak.
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
|
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
|
1(*)
|
Çalışmaları ağırlıklı olarak Tarih alanında olmak.
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
|
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
|
1(*)
|
Çalışmaları ağırlıklı olarak Sosyoloji alanında olmak.
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
İSTATİSTİK
|
UYGULAMALI İSTATİSTİK
|
1
|
1
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
|
GENEL BİYOLOJİ
|
1(*)
|
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
|
MOLEKÜLLER BİYOLOJİ
|
1
|
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
|
GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
|
GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
|
1
|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
|
İKTİSAT
|
İKTİSAT TARİHİ
|
1(*)
|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
|
İKTİSAT
|
İKTİSAT TEORİSİ
|
1(*)
|
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
|
İŞLETME
|
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
|
1(*)
|
İNŞAAT FAKÜLTESİ
|
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
|
ÇEVRE TEKNOLOJİSİ
|
1
|
İNŞAAT FAKÜLTESİ
|
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
|
ÖLÇME TEKNİĞİ
|
1
|
İNŞAAT FAKÜLTESİ
|
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
|
GEOTEKNİK
|
1(*)
|
İNŞAAT FAKÜLTESİ
|
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
|
MEKANİK
|
1(*)
|
İNŞAAT FAKÜLTESİ
|
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
|
YAPI MALZEMESİ
|
1(*)
|
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ
|
BİYOMÜHENDİSLİK
|
BİYOMÜHENDİSLİK
|
1(*)
|
1(*)
|
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ
|
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
|
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
|
1(*)
|
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ
|
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
|
KİMYASAL TEKNOLOJİLER
|
1(*)
|
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ
|
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
|
PROSES VE REAKTÖR TASARIM
|
1(*)
|
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ
|
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
|
TEMEL İŞL.VE TERMODİNAMİK
|
1(*)
|
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ
|
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
|
MAT.TEMEL. VE MAT.LOJİK
|
1
|
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ
|
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
|
UYGULAMALI MATEMATİK
|
1(*)
|
1(*)
|
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ
|
MET.VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
|
MALZEME MÜHENDİSLİĞİVE BİLİMİ
|
1(*)
|
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ
|
MET.VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
|
ÜRETİM METALURJİSİ
|
1(*)
|
MAKİNE FAKÜLTESİ
|
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
|
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
|
1
|
MAKİNE FAKÜLTESİ
|
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
|
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
|
1(*)
|
FAKÜLTE
|
BÖLÜM
|
ANABİLİM DALI
|
PROFESÖR
|
DOÇENT
|
DR.ÖĞR.
ÜYESİ
|
AÇIKLAMA
|
MAKİNE FAKÜLTESİ
|
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
|
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
|
1(*)
|
MAKİNE FAKÜLTESİ
|
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
|
MAK.MALZE. VE İMALAT TEK.
|
1(*)
|
MAKİNE FAKÜLTESİ
|
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
|
MEKANİK
|
1(*)
|
1(*)
|
MAKİNE FAKÜLTESİ
|
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
|
MEKATRONİK
|
1(*)
|
MİMARLIK FAKÜLTESİ
|
SEHİR BÖLGE PLAN.
|
BÖLGE PLANLAMA
|
1 (*)
|
MİMARLIK FAKÜLTESİ
|
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
|
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
|
2 (*)
|
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
|
HAVACILIK ELEKTRONİĞİ
|
HAVACILIK ELEKTRONİĞİ
|
1 (*)
(*) : 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. (**) : 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecektir.