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Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 14 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları...

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Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 14 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları...

26 Temmuz 2018 Perşembe 09:10
Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 14 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Söz konusu şartların sağlandığını gösteren AYDEK Sonuç Belgesi almak için kadro başvurusu ile eş zamanlı olarak Üniversitemiz Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığına (Davutpaşa Kampüsü Rektörlük Binası) AYDEK başvurusunda bulunulması gerekmektedir. AYDEK başvurusu için hazırlanacak dosyada bulunması gereken belgeler http://www.apry.yildiz.edu.tr/page/19 linkinde yer almaktadır. Başvurunun kabulü için linkte belirtilen yönerge ve istenilen belgelerdeki evrakların eksiksiz olarak salt okunur 1 adet CD ile yapılması gerekmektedir.Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerini (AYDEK) ” sağlıyor olması gerekmektedir. AYDEK ölçütlerinin son haline http://www.apry.yildiz.edu.tr/images/files/aydek20182014.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (2 adet), e-devlet kapısından alınan sabıka kaydını, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD eklenerek Rektörlüğe;

Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

İlanın diğer detayları için tıklayınız.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Yıldız Teknik üniversitesiAkademik Personel
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