Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor!..

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru alınan açık pozisyonlar ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylar şöyle;
T.C.VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN yapılan resmi duyuru şöyle;
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır.
İlgililerin;
- 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
- Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 24. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
- Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
- Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe
- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
- Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.
- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.
- İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren ( Haftasonu veya Resmi Tatiller olması halinde sonraki iş gününde) 15 gün içerisinde adayların Profesör ve Doçent Kadroları için Rektörliğe; Dr. Öğretim Üyesi Kadroları için ise ilgili birimlere başvuru yapması gerekmektedir. 15. inci günün mesai bitiminden itibaren kurumumuza intikal edecek başvuru değerlendirmeya alınmayacaktır.