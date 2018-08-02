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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor!..

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru alınan açık pozisyonlar ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylar haberimizin devamında...

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor!..

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru alınan açık pozisyonlar ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylar haberimizin devamında...

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:12
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor!..

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru alınan açık pozisyonlar ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylar şöyle;

T.C.VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN yapılan resmi duyuru şöyle;

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır.

İlgililerin;

  1. 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
  1. Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 24. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
  2. Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

  1. Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe
  2. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
  3. Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.
  4. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  5. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  6. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.
  7. İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren ( Haftasonu veya Resmi Tatiller olması halinde sonraki iş gününde) 15 gün içerisinde adayların Profesör ve Doçent Kadroları için Rektörliğe; Dr. Öğretim Üyesi Kadroları için ise ilgili birimlere başvuru yapması gerekmektedir. 15. inci günün mesai bitiminden itibaren kurumumuza intikal edecek başvuru değerlendirmeya alınmayacaktır.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Van Yüzüncü Yıl üniversitesiAkademik Personel
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