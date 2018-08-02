Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor!..

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru alınan açık pozisyonlar ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylar şöyle;

T.C.VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN yapılan resmi duyuru şöyle;

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır.

İlgililerin;

657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 24. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları, Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;