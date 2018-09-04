Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Personel Alacak!..

7) İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren (Haftasonu veya resmi tatiller olması halinde sonraki iş gününde) 15 gün içerisinde adayların Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe başvuru yapması gerekmektedir. 15. inci günün mesai bitiminden itibaren kurumumuza intikal edecek başvuru dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.