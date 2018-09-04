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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Personel Alacak!..

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Personel Alacak!..

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

04 Eylül 2018 Salı 21:06
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Personel Alacak!..

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

  1. 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
  1. Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,
  2. Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

  1. Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile başlıca araştırma eseri olarak gösterecekleri yayınlardan birini ve bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,
  1. Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile başlıca araştırma eseri olarak gösterecekleri yayınlardan birini ve bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 4 (Dört) adet CD ortamında Rektörlüğe,

3) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

4) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

7) İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren (Haftasonu veya resmi tatiller olması halinde sonraki iş gününde) 15 gün içerisinde adayların Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğe başvuru yapması gerekmektedir. 15. inci günün mesai bitiminden itibaren kurumumuza intikal edecek başvuru dosyaları değerlendirmeye

alınmayacaktır.

BİRİM /BÖLÜM

Profesör

Doçent

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK İSLAM SANATLARI

1

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUARI

HALK MÜZİĞİ

1

Halk müziği ile ilgili çalışması olmak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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