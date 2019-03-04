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Üniversite Onlarca Eğitimci Alıyor! İşte Başvuru Detaylar...

Harran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile profesör, doçent ve öğretim üyesi kadrolarında görevlendirilmek üzere 72 eğitimci alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Üniversite Onlarca Eğitimci Alıyor! İşte Başvuru Detaylar...

Harran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile profesör, doçent ve öğretim üyesi kadrolarında görevlendirilmek üzere 72 eğitimci alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

04 Mart 2019 Pazartesi 22:31
Üniversite Onlarca Eğitimci Alıyor! İşte Başvuru Detaylar...

Harran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile profesör, doçent ve öğretim üyesi kadrolarında görevlendirilmek üzere 72 eğitimci alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Yayınlanan ilanda "Üniversitemiz aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerin anabilim dallarına ve programlarına 2547sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.Bu ilanımız ile ilgili ayrıntılı bilgiler Üniversitemizin http://personel.harran.edu.tr adresinde yer almaktadır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür." ifadelerine yer verildi.

Alım yapılacak kadro detayları ve başvuru şartları şöyle;

Profesör Doçent Dr.Öğr.Üyesi
FAKÜLTE / ANABİLİM DALI Der. Adet Der. Adet Der. Adet
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 1 Eğitimde istatiksel ölçme ve değerlendirme konusunda çalışmaları olmak
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 1 Uluslararası sınavlar konusunda çalışmaları olmak
Eğitim Programları ve Öğretimi 2 1 Aile eğitimi konusunda çalışmaları olmak
Matematik Eğitimi 1 1 İstatiksel matematik eğitimi konusunda çalışmaları olmak
Sınıf Eğitimi 3 1 Eğitim yönetimi konusunda çalışmaları olmak
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Beşeri ve İktisadi Coğrafya 1 1 Şehir coğrafyası alanında çalışmaları olmak
T ürkiye Coğrafyası 1 1 Turizm coğrafyası alanında çalışmaları olmak
Kurumlar Sosyolojisi 1 1 Göç sosyolojisi alanında çalışmaları olmak
Kurumlar Sosyolojisi 3 1 Suç sosyolojisi alanında çalışmaları olmak
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Mimarlık 1 1
Resim 1 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK.
Üretim Yönetimi ve Pazarlama 1 1 Dijital pazarlama konusunda çalışmaları olmak
Üretim Yönetimi ve Pazarlama 1 1 Tüketici davranışları konusunda çalışmaları olmak
Kentleşmeye Çevre Sorunları 1 1 Kent ve suç konusunda çalışmaları olmak
İI AHİ YAT FAKÜ LT ESİ
Din Sosyolojisi 1 1 Gençlik ve din konusunda çalışmaları olmak
Dinler Tarihi 3 1
MÜHENDİSLEK FAKÜLTESİ
Elektronik 1 1 Analog elektronik devreler alanında çalışmaları olmak
Makine Teorisi ve Dinamiği 1 1 Manipülatörler konusunda çalışmaları olmak
SAĞLIK BİLİMLERİ VAK.
Halk Sağlığı Hemş. 1 1
VETERİNER FAKÜLTESİ
Genetik 1 1 Veteriner moleküler genetik alanında çalışmaları olmak
Vet. Farmakoloji ve Toksikoloji 1 1 Ürogenital toksikolojisi alanında çalışmaları olmak
Veterinerlik Patolojisi 1 1 Nükleer tıp alanında çalışmaları olmak
Vet. Histoloji - Embriyoloji 1 1 Kanatlı histolojisi alanında çalışmaları olmak
Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Tekn. 1 1 Veterinerlik gıda hijyeni ve teknolojisi alanında çalışmaları olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Fitopatoloji 1 1
Tarım Politikası ve Yayım 1 1 Su yönetimi konusunda çalışmaları olmak
Tarım Politikası ve Yayım 1 1
BEDEN EĞİT.VE SPOR Y.O.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi 1 1 Spor yönetimi alanında çalışmaları olmak
DİS HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Protetik Diş Tedavisi 1 1
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 1 1
Diş Hastalıkları ve Tedavisi 1 1
ECZACI I,IK FAKÜLTESİ
Famıasötik Botanik 3 1
Farmakognozi 1 1
Famıakognozi 4 1
Famıasötik Kimya 4 1
Farmasötik Toksikoloji 4 1
Klinik Eczacılık 4 1
Famıasötik Biyoteknoloji 4 1 Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora yapmış olmak veya ilgili alanda tıpta uzmanlık yapmış
Farmasötik Teknoloji 1 1
Farmasötik Teknoloji 5 1
Radyofarmasi 5 1
Analitik Kimya 5 1 Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora yapmış olmak veya ilgili alanda tıpta uzmanlık yapmış
Farmasötik Mikrobiyoloji 1 1
Famıasötik Mikrobiyoloji 5 1
Eczacılık Temel Bilimleri 1 1
TIP FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları 1 1 Gastroenteroloji alanında yandal yapmış olmak
İç Hastalıkları 1 1 Endokrinoloji ve Metabolizma alanında yandal yapmış olmak
Tıbbi Farmakoloji 1 1
Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1
Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1
Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 Çocuk Nörolojisi alanında yanda! yapmış olmak
Çocuk Cerrahisi 1 1
Göz Hastalıkları 1 1
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 Dissosiyatif bozukluklar alanında çalışmaları olmak
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1 1
Göğüs Hastalıkları 1 1
Genel Cerrahi 1 1 Karaciğer nakli konusunda deneyimli olmak
Tıbbi Mikrobiyoloji 1 1 Viroloji alanında yandal yapmış olmak
Tıbbi Patoloji 1 1
Ortopedi ve Travmatoloji 1 1
SİYEREKUYG, BİL. FAKÜLTESİ
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 3 1
VİRANŞEHİR SAĞLIK Y.O.
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 1 1
BOZOVA M YO
Su Ürünleri 1 1 Su ürünleri yetişi inciliği alanında çalışmaları olmak
CEYLANPINAR TARIM MYO
Tohumculuk 4 1 Tarla Bitkileri alanında doktora yapmış olmak
SURUÇ MYO
Bankacılık ve Sigortacılık 1 1 Bankacılık alanında çalışmaları olmak
SİVEREK MYO
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 3 1 İşletme alanında doktora yapmış olmak
SAĞLIK HİZM ETLERİ MYO
Bıyomedikal Cihaz Teknolojisi 4 1 Biyomedikal alanında doktora yapmış olmak
ŞANLIURFA TEKNİK BİL, M YO
İnşaat Teknolojileri 1 1 Yalıtım malzemeleri konusunda çalışmaları olmak
Bilgisayar Programcılığı 1 1 Bilgisayar mühendisliği alanında doktora yapmış olmak
Alternatif Enerji Kaynaklan 1 1 Güneş enerjili sulama sistemleri alanında çalışmaları olmak
BİRECİK MYO
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 1 1 Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak
TOPLAM 18 26 28
Son Güncelleme: 04.03.2019 23:10
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üniversite onlarca eğitimci alıyor işte başvuru detaylar
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