Üniversite Onlarca Eğitimci Alıyor! İşte Başvuru Detaylar...

Harran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile profesör, doçent ve öğretim üyesi kadrolarında görevlendirilmek üzere 72 eğitimci alınacağı açıklandı. İşte detaylar...
Yayınlanan ilanda "Üniversitemiz aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerin anabilim dallarına ve programlarına 2547sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.Bu ilanımız ile ilgili ayrıntılı bilgiler Üniversitemizin http://personel.harran.edu.tr adresinde yer almaktadır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür." ifadelerine yer verildi.
Alım yapılacak kadro detayları ve başvuru şartları şöyle;
|Profesör
|Doçent
|Dr.Öğr.Üyesi
|FAKÜLTE / ANABİLİM DALI
|Der.
|Adet
|Der.
|Adet
|Der.
|Adet
|EĞİTİM FAKÜLTESİ
|Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
|2
|1
|Eğitimde istatiksel ölçme ve değerlendirme konusunda çalışmaları olmak
|Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
|2
|1
|Uluslararası sınavlar konusunda çalışmaları olmak
|Eğitim Programları ve Öğretimi
|2
|1
|Aile eğitimi konusunda çalışmaları olmak
|Matematik Eğitimi
|1
|1
|İstatiksel matematik eğitimi konusunda çalışmaları olmak
|Sınıf Eğitimi
|3
|1
|Eğitim yönetimi konusunda çalışmaları olmak
|FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|Beşeri ve İktisadi Coğrafya
|1
|1
|Şehir coğrafyası alanında çalışmaları olmak
|T ürkiye Coğrafyası
|1
|1
|Turizm coğrafyası alanında çalışmaları olmak
|Kurumlar Sosyolojisi
|1
|1
|Göç sosyolojisi alanında çalışmaları olmak
|Kurumlar Sosyolojisi
|3
|1
|Suç sosyolojisi alanında çalışmaları olmak
|GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
|Mimarlık
|1
|1
|Resim
|1
|1
|İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK.
|Üretim Yönetimi ve Pazarlama
|1
|1
|Dijital pazarlama konusunda çalışmaları olmak
|Üretim Yönetimi ve Pazarlama
|1
|1
|Tüketici davranışları konusunda çalışmaları olmak
|Kentleşmeye Çevre Sorunları
|1
|1
|Kent ve suç konusunda çalışmaları olmak
|İI AHİ YAT FAKÜ LT ESİ
|Din Sosyolojisi
|1
|1
|Gençlik ve din konusunda çalışmaları olmak
|Dinler Tarihi
|3
|1
|MÜHENDİSLEK FAKÜLTESİ
|Elektronik
|1
|1
|Analog elektronik devreler alanında çalışmaları olmak
|Makine Teorisi ve Dinamiği
|1
|1
|Manipülatörler konusunda çalışmaları olmak
|SAĞLIK BİLİMLERİ VAK.
|Halk Sağlığı Hemş.
|1
|1
|VETERİNER FAKÜLTESİ
|Genetik
|1
|1
|Veteriner moleküler genetik alanında çalışmaları olmak
|Vet. Farmakoloji ve Toksikoloji
|1
|1
|Ürogenital toksikolojisi alanında çalışmaları olmak
|Veterinerlik Patolojisi
|1
|1
|Nükleer tıp alanında çalışmaları olmak
|Vet. Histoloji - Embriyoloji
|1
|1
|Kanatlı histolojisi alanında çalışmaları olmak
|Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Tekn.
|1
|1
|Veterinerlik gıda hijyeni ve teknolojisi alanında çalışmaları olmak
|ZİRAAT FAKÜLTESİ
|Fitopatoloji
|1
|1
|Tarım Politikası ve Yayım
|1
|1
|Su yönetimi konusunda çalışmaları olmak
|Tarım Politikası ve Yayım
|1
|1
|BEDEN EĞİT.VE SPOR Y.O.
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi
|1
|1
|Spor yönetimi alanında çalışmaları olmak
|DİS HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
|Protetik Diş Tedavisi
|1
|1
|Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
|1
|1
|Diş Hastalıkları ve Tedavisi
|1
|1
|ECZACI I,IK FAKÜLTESİ
|Famıasötik Botanik
|3
|1
|Farmakognozi
|1
|1
|Famıakognozi
|4
|1
|Famıasötik Kimya
|4
|1
|Farmasötik Toksikoloji
|4
|1
|Klinik Eczacılık
|4
|1
|Famıasötik Biyoteknoloji
|4
|1
|Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora yapmış olmak veya ilgili alanda tıpta uzmanlık yapmış
|Farmasötik Teknoloji
|1
|1
|Farmasötik Teknoloji
|5
|1
|Radyofarmasi
|5
|1
|Analitik Kimya
|5
|1
|Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora yapmış olmak veya ilgili alanda tıpta uzmanlık yapmış
|Farmasötik Mikrobiyoloji
|1
|1
|Famıasötik Mikrobiyoloji
|5
|1
|Eczacılık Temel Bilimleri
|1
|1
|TIP FAKÜLTESİ
|İç Hastalıkları
|1
|1
|Gastroenteroloji alanında yandal yapmış olmak
|İç Hastalıkları
|1
|1
|Endokrinoloji ve Metabolizma alanında yandal yapmış olmak
|Tıbbi Farmakoloji
|1
|1
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|1
|1
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|1
|1
|Kadın Hastalıkları ve Doğum
|1
|1
|Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|1
|1
|Çocuk Nörolojisi alanında yanda! yapmış olmak
|Çocuk Cerrahisi
|1
|1
|Göz Hastalıkları
|1
|1
|Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|1
|1
|Dissosiyatif bozukluklar alanında çalışmaları olmak
|Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|1
|1
|Göğüs Hastalıkları
|1
|1
|Genel Cerrahi
|1
|1
|Karaciğer nakli konusunda deneyimli olmak
|Tıbbi Mikrobiyoloji
|1
|1
|Viroloji alanında yandal yapmış olmak
|Tıbbi Patoloji
|1
|1
|Ortopedi ve Travmatoloji
|1
|1
|SİYEREKUYG, BİL. FAKÜLTESİ
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|3
|1
|VİRANŞEHİR SAĞLIK Y.O.
|Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
|1
|1
|BOZOVA M YO
|Su Ürünleri
|1
|1
|Su ürünleri yetişi inciliği alanında çalışmaları olmak
|CEYLANPINAR TARIM MYO
|Tohumculuk
|4
|1
|Tarla Bitkileri alanında doktora yapmış olmak
|SURUÇ MYO
|Bankacılık ve Sigortacılık
|1
|1
|Bankacılık alanında çalışmaları olmak
|SİVEREK MYO
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|3
|1
|İşletme alanında doktora yapmış olmak
|SAĞLIK HİZM ETLERİ MYO
|Bıyomedikal Cihaz Teknolojisi
|4
|1
|Biyomedikal alanında doktora yapmış olmak
|ŞANLIURFA TEKNİK BİL, M YO
|İnşaat Teknolojileri
|1
|1
|Yalıtım malzemeleri konusunda çalışmaları olmak
|Bilgisayar Programcılığı
|1
|1
|Bilgisayar mühendisliği alanında doktora yapmış olmak
|Alternatif Enerji Kaynaklan
|1
|1
|Güneş enerjili sulama sistemleri alanında çalışmaları olmak
|BİRECİK MYO
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|1
|1
|Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak
|TOPLAM
|18
|26
|28