Üniversite Onlarca Eğitimci Alıyor! İşte Başvuru Detaylar...

Harran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile profesör, doçent ve öğretim üyesi kadrolarında görevlendirilmek üzere 72 eğitimci alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Yayınlanan ilanda "Üniversitemiz aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerin anabilim dallarına ve programlarına 2547sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.Bu ilanımız ile ilgili ayrıntılı bilgiler Üniversitemizin http://personel.harran.edu.tr adresinde yer almaktadır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür." ifadelerine yer verildi.

Alım yapılacak kadro detayları ve başvuru şartları şöyle;