Toplam 147 Personel Alınacak!

2 Nisan tarihli Resmi Gazete ile ilan yayınlayarak personel alımı yapacağını duyuran Üniversiteleri sizler için derledik. İşte detaylar!

Antalya AKEV Üniversitesi akademik personel alıyor.

Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacağı belirtilen ilanda toplam 41 akademisyen istihdam edileceği duyuruldu.

İlana ilişkin detaylar için Antalya AKEV Üniversitesinin resmi sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor.

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi akademik personel alıyor.

Doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alınacağını duyuran üniversite toplam 8 kadro alınacağını ilan etti.

İlana ilişkin detaylara üniversitenin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alıyor.

Mühendislik ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerinin alınacağı duyuruldu. Toplam kadro ise 36.

İlana ilişkin detaylara üniversitenin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi akademik personel alıyor.

Üniversite toplam 5 adet öğretim görevlisi istihdam edeceğini ilan etti.

İlana ilişkin detaylara üniversitenin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bursa Uludağ Üniversitesi akademik personel alıyor.

Üniversite profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alımı yapılacağını duyurdu. Toplam 13 boş kontenjan var.

İlana ilişkin detaylara üniversitenin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Samsun Üniversitesi akademik personel alıyor.

Samsun Üniversitesi doçent ve doktor öğretim üyesi alımı yapılacağını duyurdu. Toplam kadro 44 olarak belirlendi.

İlana ilişkin detaylara üniversitenin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.