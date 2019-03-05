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Tokat GaziosmanPaşa Üniversitesi Personel Alıyor!

Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 29 akademik personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

Tokat GaziosmanPaşa Üniversitesi Personel Alıyor!

Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 29 akademik personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

05 Mart 2019 Salı 08:29
Tokat GaziosmanPaşa Üniversitesi Personel Alıyor!

Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 29 akademik personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

Yayınlanan ilanda "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür" ifadelerine yer verildi.

Profesör kadroları için başvuru dosyaları 6 (altı) takım, doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde Rektörlüğe, doktor öğretim üyesi kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlıklara veya Müdürlüklere teslim edilecektir. (Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi kadro başvuruları Rektörlüğe yapılacaktır)

Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Birimi Bölümü Anabilim
Dalı/Programı		 Unvanı Adedi Açıklamalar
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Harita Mühendisliği Ölçme Tekniği Profesör 1

İnsansız hava araçları üzerine çalışmış olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1

Palyatif bakım üzerine çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Endodonti Doçent 1
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doçent 1

Bilişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonu konusunda çalışmış olmak
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Doçent 1

Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak ve eğitim planlaması alanında çalışmalar yapmış olmak
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Doçent 1

Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak ve öğretmen yeterlilikleri konusunda çalışmış
olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Fizikokimya Doçent 1

Isıl enerji depolama alanında çalışmış olmak
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Doçent 1

Doçentlik unvanını ilgili alanda almış olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Doçent 1

Doçentlik unvanını sosyal politika alanında almış olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1

İnflamatuvar barsak hastalıklarında metabolik parametreler konusunda çalışmış olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1
Artova Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Laborant ve Veteriner Sağlık Doktor Öğretim Üyesi 1

Biyomühendislik alanında doktora yapmış olmak. Veterinerlik ilaç dizaynı alanında
çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 1

İlgili alanda doktora yapmış ve otizmli çocuklarda sosyal öykü çalışmış olmak
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi Doktor Öğretim Üyesi 2
Erbaa Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Doktor Öğretim Üyesi 1

Doğal dil işleme konusunda çalışmış olmak
Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Mütercim Tercümanlık Mütercimlik Tercümanlık (Arapça) Doktor Öğretim Üyesi 3
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Doktor Öğretim Üyesi 1

Sınır-değer poblemlerinin zayıf özfonksiyonları üzerine çalışmış olmak
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Doktor Öğretim Üyesi 1

Zaman skalasında dinamik denklemler konusunda çalışmış olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi 1
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyoistatistik Doktor Öğretim Üyesi 1

Lisansüstü eğitimini Tıp Fakültesi Biyoistatistik anabilim dalında yapmış olmak ve Frality modeli ile çalışmış olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Doktor Öğretim Üyesi 1

Beyin segmentasyonu üzerine çalışma yapmış olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi 1

Bilişsel davranışçı psikoterapi uygulayıcı sertifikasına sahip olmak
Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Doktor Öğretim Üyesi 1

Biyokimya alanında doktora yapmış ve moleküler diagnostik alanında çalışma yapmış olmak. Tıbbi laboratuvar alanında en az beş yıl deneyimli olmak.
Turhal Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Doktor Öğretim Üyesi 1

Bilim ve Teknoloji Politikaları alanında yüksek lisans, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktora yapmış
olmak.
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tokat gaziosmanpaşa üniversitesi personel alıyor
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