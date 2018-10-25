süleyman demirel üniversitesi akademik personel alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi yayımladığı ilan ile 19 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.
Yayımlanan ilanda ''Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyeleri alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.
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Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvurmaları gerekmektedir.
NOTLAR
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İlanımızın Süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle 15 (on beş) gündür.
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Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
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Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.
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Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)
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İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.
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%20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
|Birimi
|Bölümü
|Anabilim Dalı
|Unvanı
|Derece
|Adet
|Niteliği
|İlahiyat Fakültesi
|Temel İslam
Bilimleri
|Kelam
|Profesör
|1
|1
|Kelâm'da Nazar ve Münâzara Alanlarında Çalışma
Yapmış Olmak.
|Tıp Fakültesi
|Cerrahi Tıp
Bilimleri
|Kalp Damar
Cerrahisi
|Profesör
|1
|1
|Mitral Kapak Cerrahisi Konusunda Tecrübesi Olmak.
|Tıp Fakültesi
|Cerrahi Tıp
Bilimleri
|Ortopedi ve
Travmatoloji
|Doktor Öğretim
Üyesi
|1
|1
|Pediatrik Kırıklar Konusunda Tecrübesi Olmak.
|Tıp Fakültesi
|Dahili Tıp
Bilimleri
|Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
|Doktor Öğretim
Üyesi
|1
|1
|Pediatrik Nefroloji Yan Dal Uzmanı Olmak.
|Tıp Fakültesi
|Cerrahi Tıp
Bilimleri
|Göğüs Cerrahisi
|Doktor Öğretim
Üyesi
|4
|1
|Akciğer Kanseri Konusunda Çalışmaları Olmak.
|
Tıp Fakültesi
|Cerrahi Tıp Bilimleri
|Plastik
Rekonstrüksiyon ve Estetik Cerrahi
|Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
El Cerrahisi Konusunda Çalışmaları Olmak.
|Tıp Fakültesi
|Cerrahi Tıp
Bilimleri
|Üroloji
|Profesör
|1
|1
|Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Konusunda Tecrübesi
Olmak.
|Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
|
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
|
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Nükleer Tıp Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.
|Eczacılık
Fakültesi
|Eczacılık Meslek
Bilimleri
|Farmakognozi
|Doktor Öğretim
Üyesi
|1
|1
|Isparta Gülü Konusunda Çalışması Olmak.
|Eczacılık
Fakültesi
|Eczacılık
Teknolojisi
|Farmasötik
Biyoteknoloji
|Doktor Öğretim
Üyesi
|1
|1
|Tıbbi Bitkilerde Gen Transferi Konusunda Çalışması
Olmak.
|Eczacılık
Fakültesi
|Temel Eczacılık
Bilimleri
|Eczacılık Temel
Bilimleri
|Doktor Öğretim
Üyesi
|1
|1
|Sitotoksik Aktivite Konusunda Çalışması Olmak.
|Sivil Havacılık
Yüksekokulu
|Havacılık
Yönetimi
|Havacılık Yönetimi
|Doktor Öğretim
Üyesi
|1
|1
|Sivil Havacılık Yönetiminde Doktora Yapmış Olmak.
|Sivil Havacılık
Yüksekokulu
|Havacılık
Yönetimi
|Havacılık Yönetimi
|Doktor Öğretim
Üyesi
|1
|1
|Hava Yolu Taşımacılığı Alanında Çalışma Yapmış
Olmak.
|Sivil Havacılık
Yüksekokulu
|Havacılık
Yönetimi
|Havacılık Yönetimi
|Doktor Öğretim
Üyesi
|1
|1
|Havalimanı Yönetimi Alanında Çalışma Yapmış Olmak.
|Sivil Havacılık
Yüksekokulu
|UçakGövde-
MotorBakım
|Uçak Gövde-Motor
Bakım
|Doktor Öğretim
Üyesi
|1
|1
|Uçak Gövde-Motor Bakım Alanında Doktora Yapmış
Olmak.
|Sivil Havacılık
Yüksekokulu
|UçakGövde-
MotorBakım
|Uçak Gövde-Motor
Bakım
|Doktor Öğretim
Üyesi
|1
|1
|Uçak Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.
|Spor Bilimleri
Fakültesi
|Beden Eğitimi ve
Spor Eğitimi
|Beden Eğitimi ve
Spor Eğitimi
|Doktor Öğretim
Üyesi
|1
|1
|Hareket Eğitimi Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
|Eğitim Fakültesi
|Eğitim Bilimleri
|Eğitim Programları ve Öğretim
|Profesör
|1
|1
|Modüler Öğretim Yöntemleriyle İlgili Çalışmalar Yapmış Olmak.
|Eğitim Fakültesi
|Temel Eğitim
|Sınıf Eğitimi
|Doktor Öğretim
Üyesi
|1
|1
|Bilişsel ve Duygusal Gelişim Alanında Çalışmalar
Yapmış Olmak.