Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Personel Alacak!..

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan dpb.gov.tr üzerinden yayınladığı ilan ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'na Öğretim Üyesi alımı yapacağını duyurdu.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayınlanan ilan şöyle;

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesi gereğince doktor öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

Dilekçe, özgeçmiş, uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.

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