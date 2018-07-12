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Sinop Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak

Sinop Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 3 Akademik Personel Alımı ilanı yayımladı. Sinop Üniversitesi 3 Akademik Personel Alımı ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamın yer almaktadır.

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Sinop Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak

Sinop Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden 3 Akademik Personel Alımı ilanı yayımladı. Sinop Üniversitesi 3 Akademik Personel Alımı ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamın yer almaktadır.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:49
Sinop Üniversitesi 3 Akademik Personel Alacak

Sinop Üniversitesi dpb.gov.tr üzerinden 3 Akademik Personel alımı yapacağını resmi olarak duyurdu. Sinop Üniversitesi'nin Akademik Personel alımı yapacağı ilanın detayları şöyle;

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

-Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 2 (iki) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; İlanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.

NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

-(Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

-(Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

-(Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

-(Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

-(Öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğüöğretim üyesi sayısına ulaşılıncaya kadar belirtilen atanma ölçütleri aranmayabilir.)

-Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-10 web adresinden veya

www.sinop.edu.tr/idaribirimler/personel_daire_baskanligi/formlar/OgretimUyeligineYükseltilmeveAtanmaOlcutleriyeni20072016.pdf olarak ulaşılabilir.

-Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir.

UNVANI

ADEDİ

DERECE

BİRİMİ:

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

ALANI:

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku

İslam Hukuku Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği Alanında Doktora ve Enerji

Alanında Modelleme Çalışmaları Yapmış Olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

5

Sağlık Yüksekokulu

Sosyal Hizmet

Halk Sağlığı Alanında Doktora Yapmış Olmak.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.07.2018 17:09
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Sinop Üniversitesi Personel AlımıSinop Üniversitesi Akademik Personel Alımı
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