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Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Akademik Personel Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alımı için ilan yayımladı. Personel alımına dair detaylar haberimizde.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Akademik Personel Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alımı için ilan yayımladı. Personel alımına dair detaylar haberimizde.

13 Temmuz 2018 Cuma 23:49
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Akademik Personel Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik personel alım ilanı yayımlandı. 

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla  yayımlanan ilanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 akademik personel alımı yapıyor. 

Yayımlanan ilanda aşağıdaki ifadelere yer verildi:

"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde SUAM kadroları için Rektörlüğümüze diğer kadrolar için ise ilgili Birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir. İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 346 36 38 numaralı telefondan ulaşılabilir. (SUAM: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi) NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir"

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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