RTE Üniversitesi En Az İlköğretim Mezunu KPSS'siz Personel Alım İlanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 4 geçici işçi alım ilanı yapacağını duyurdu.
İlanın detayları şöyle;
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI İLANI
İlk Başvuru Tarihi : 24/09/2018 Son Başvuru Tarihi: 25/09/2018
Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 30 günden az süreli ve yılda toplam 90 günü geçmemek üzere iki dönem halinde çalışmak üzere 4 (Dört) erkek geçici işçi alımı yapılacaktır. 1. Dönem 2018 Ekim, Kasım, Aralık ve 2. Dönem 2019 Ocak, Şubat, Mart olacaktır. Müracaat şartlarına durumu uyan erkek adayların, 24/09/2018 ile 25/09/2018 tarihleri arasında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alacakları Geçici İşçi Alımı Başvuru Formunu doldurması ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile beraber elden teslim etmeleri gerekmektedir.
GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR
- Sadece erkek adaylar başvurabilirler.
- Başvuru yapanların T.C. vatandaşı ve en az ilköğretim okulu mezunu (ilkokul mezunu dâhil) olmaları gerekir.
- Alınacak geçici işçiler Üniversitemize bağlı birimlerde temizlik ve çevre düzenlemesi ile ilgili işlerde istihdam edilecektir.
- Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılır, işe alınma işlemleri iptal edilir.
- 2018 yılı içerisinde geçici işçi olarak Üniversitemizde çalışanlar bu alım için başvuru yapamazlar.
- Emekli, öğrenci ve iş akdi askıda olanlar bu alım için başvuru yapamazlar.
- İlan şartlarına uyan ve müracaatları kabul edilen adayların tamamı üzerinden 26 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 10:00’da Üniversitemiz Fener Mahallesi Zihni Derin Yerleşkesi ihale salonunda mülakat yapılacaktır.
- Tebligat adresi olarak, adayın başvuru formunda beyan etmiş olduğu adres esas alınır. Meydana gelebilecek adres değişikliğini süresi içerisinde idareye bildirmekten aday sorumludur.
- Mülakata katılmayan aday kendiliğinden elenmiş sayılır.
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