RTE Üniversitesi En Az İlköğretim Mezunu KPSS'siz Personel Alım İlanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 4 geçici işçi alım ilanı yapacağını duyurdu.

İlanın detayları şöyle;

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI İLANI

İlk Başvuru Tarihi : 24/09/2018 Son Başvuru Tarihi: 25/09/2018

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere 30 günden az süreli ve yılda toplam 90 günü geçmemek üzere iki dönem halinde çalışmak üzere 4 (Dört) erkek geçici işçi alımı yapılacaktır. 1. Dönem 2018 Ekim, Kasım, Aralık ve 2. Dönem 2019 Ocak, Şubat, Mart olacaktır. Müracaat şartlarına durumu uyan erkek adayların, 24/09/2018 ile 25/09/2018 tarihleri arasında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alacakları Geçici İşçi Alımı Başvuru Formunu doldurması ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile beraber elden teslim etmeleri gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR

Sadece erkek adaylar başvurabilirler. Başvuru yapanların T.C. vatandaşı ve en az ilköğretim okulu mezunu (ilkokul mezunu dâhil) olmaları gerekir. Alınacak geçici işçiler Üniversitemize bağlı birimlerde temizlik ve çevre düzenlemesi ile ilgili işlerde istihdam edilecektir. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılır, işe alınma işlemleri iptal edilir. 2018 yılı içerisinde geçici işçi olarak Üniversitemizde çalışanlar bu alım için başvuru yapamazlar. Emekli, öğrenci ve iş akdi askıda olanlar bu alım için başvuru yapamazlar. İlan şartlarına uyan ve müracaatları kabul edilen adayların tamamı üzerinden 26 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 10:00’da Üniversitemiz Fener Mahallesi Zihni Derin Yerleşkesi ihale salonunda mülakat yapılacaktır. Tebligat adresi olarak, adayın başvuru formunda beyan etmiş olduğu adres esas alınır. Meydana gelebilecek adres değişikliğini süresi içerisinde idareye bildirmekten aday sorumludur. Mülakata katılmayan aday kendiliğinden elenmiş sayılır.

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