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RTE Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapıyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda akademik personel alımı yapacağını duyurdu. İlan detayları haberimizde.

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RTE Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapıyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda akademik personel alımı yapacağını duyurdu. İlan detayları haberimizde.

20 Temmuz 2018 Cuma 15:45
RTE Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapıyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademik personel alım ilanı yayımlandı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca akademik personel alımı yapacak.

DPB'de yayımlanan duyuru şu şekilde;

Başvuruda İstenen Belgeler

Başvuru Formu, Ek-2 Formu, Öz Geçmiş, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, Yabancı Dil Belgesi ve iki adet fotoğraf - Ek-2 Formunun ve dosyadaki etkinlikleri içeren CD’nin de bulunduğu bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) takım dosya

Genel Şartlar - Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir. - Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. - Başvurular ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara http://erdogan.edu.tr/ ve http://personel.idari.erdogan.edu.tr/ adreslerinden ulaşılabilir.

ALIM YAPILAN KADROLAR

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