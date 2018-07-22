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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Personel Alacak!..

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı ve İlan.gov.tr'nin resmi internet sitelerinde yayımladığı ilan ile 15 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Alınacak personellerin nitelikleri ve özellikleri haberimizin devamında yer almaktadır.

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Personel Alacak!..

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı ve İlan.gov.tr'nin resmi internet sitelerinde yayımladığı ilan ile 15 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Alınacak personellerin nitelikleri ve özellikleri haberimizin devamında yer almaktadır.

22 Temmuz 2018 Pazar 13:57
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik Personel Alacak!..

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı ve İlan.gov.tr'nin resmi internet sitelerinde yayımladığı ilan ile 15 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Alınacak personellerin nitelikleri ve özellikleri ile ilgili detaylar şöyle;

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

- Başvuru Formu, Ek-2 Formu, Öz Geçmiş, Mezuniyet Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, Yabancı Dil Belgesi ve iki adet fotoğraf

- Ek-2 Formunun ve dosyadaki etkinlikleri içeren CD’nin de bulunduğu bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) takım dosya

Genel Şartlar

- Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.

- Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Başvurular ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara; http://erdogan.edu.tr/ ve http://personel.idari.erdogan.edu.tr/ adreslerinden ulaşılabilir.

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Adedi

Kadro Derecesi

Açıklama

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

ORTODONTİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

5

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

4

Kamu Yönetimi lisans mezunu olup siyaset bilimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Güvenlik ve toplumsal düzen konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT POLİTİKASI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

3

Gelişmekte olan ülkelerin borsa endeksleri üzerine çalışma yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

ZOOLOJİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

3

Biyoloji bölümü lisans mezunu olup zooloji alanında doktora yapmış olmak, amfibilerde popülasyon genetiği üzerine çalışma yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK

KATIHAL FİZİĞİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

3

Fizik bölümü lisans mezunu olup katıhal fiziği alanında doktora yapmış olmak. Süper iletkenliklerin manyetik kaldırma kuvveti konusunda çalışma yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ

YAŞLI BAKIMI PR.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

2

Kemoterapi alan akciğer kanseri hastaları üzerine çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu aynı alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

İNGİLİZ KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

2

İngilizce eğitimi alanında doktora yapmış olup ana dil ile yabancı dilde okuma üzerine çalışma yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

PEDODONTİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Cam İyonomer Simanın Antibakteriyel, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Hastalarda Retromolar Foramenin Görülme Sıklığı konusunda çalışma yapmış olmak

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Tek Taraflı Temporo Mandibular Eklem Ameliyatı olan Hastaların Masseter Kas Boyutlarının Değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Girişimsel Radyoloji ve BT Koroner Anjiyografi konusunda çalışma yapmış olmak

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Tarla Bitkileri lisans mezunu olup ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Çay bitkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Diz patolojilerinde MR görüntüleme ile Artroskopik değerlendirme konusunda çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK MAKİNELERİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup aynı alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Kuru tip transformatörü üzerine çalışma yapmış olmak.

KPSScafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Recep Tayyip üniversitesi Akademik Personel Ilanı
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