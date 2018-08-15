Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Akademik Personel Alacak!..

Olmak.

Doçentlik Unvanına Sahip Olmak ve Kanallarda Isı Transferi ve Sıvı Desikant Nem Alma Konularında Çalışmaları

Fen-Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Doçent

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