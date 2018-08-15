Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Akademik Personel Alacak!..

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve detaylar şöyle;
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN;
Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR
- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 20 (yirmi) gündür.
- Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
- 23. ve 24. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;
- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri
- Özgeçmiş
- 2 (iki) Adet Fotoğraf
- Nüfus Cüzdanı Sureti
- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri (noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış)
- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha)
- Yayın Listesi
- 4 (dört) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek,
Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
*DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların;
- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri
- Özgeçmiş
- 2 (iki) Adet Fotoğraf
- Nüfus Cüzdanı Sureti
- Yabancı Dil Belgesi
- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri (noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış)
- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Nüsha)
- Yayın Listesi
- 4 (dört) takım halinde hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyalarını ekleyerek,
Üniversitemizin Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
NOT:
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
- Başvuru süresi ilanın yayım tarihi itibariyle yirminci günün mesai bitimidir. Belirtilen koşulları taşımayan, eksik belge ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
- İlan 15/08/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, son başvuru tarihi 03/09/2018 tarihi mesai bitimidir.
İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.osmaniye.edu.tr internet adresinde yer almaktadır.
|
Kadro Birimi
|
Bölümü
|
ABD/Program
|
Kadro Unvanı
|
Der.
|
Adet
|
Açıklamalar
|
Mühendislik Fakültesi
|
Makine Mühendisliği
|
Termodinamik
|
Doçent
|
3
|
1
|
Makine Mühendisliği Alanında
Doçentlik Unvanına Sahip Olmak ve Kanallarda Isı Transferi ve Sıvı Desikant Nem Alma Konularında Çalışmaları
Olmak.
|
Fen-Edebiyat Fakültesi
|
İngiliz Dili ve Edebiyatı
|
İngiliz Dili ve Edebiyatı
|
Doçent
|
3
|
1
|
Batı Dilleri ve Edebiyatları Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak ve Yabancı Dil Öğretiminde Edebi
Metinlerin Kullanımı, Karşılaştırmalı Roman Tahlili ve Göçmen Edebiyatı Konulu Çalışmaları Olmak.
|
Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|
Gastronomi ve Mutfak
Sanatları
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
5
|
1
|
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak ve Yiyecek- İçecek ve Mutfak Çalışanları Konulu Çalışmaları Olmak.
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