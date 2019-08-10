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Mersin Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 45 öğretim görevlisi alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...

Mersin Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 45 öğretim görevlisi alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:15
Mersin Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile  akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 45 öğretim görevlisi alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...

Yayınlanan ilanda " Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvurular 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nin ilgili maddelerine göre değerlendirilecektir. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri)

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır.(Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.)

Başvuruda istenilen belgeler
Üniversitemiz web sayfası (http://pdb.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/sube-mudurlukleri/akademik-personel-sube-mudurlugu/ilanbasvuru-evraklari) adresinde bulunan "İlan Başvuru Evrakları" başlığı altında yer almaktadır.
Bu belgelerin Profesörlük için 7 takım [1 fiziksel+6 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak], Doçentlik için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak] ve Doktor Öğretim Üyesi için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak] hazırlanması gerekmektedir.
Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlığına ve Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen başvurulması gerekmektedir.
2547 Sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazananların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

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Son Güncelleme: 10.08.2019 17:22
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mersin üniversitesi personel alıyor işte başvuru şartları
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