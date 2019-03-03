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Mersin Üniversitesi Eğitimci Alıyor! İşte Detaylar...

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile farklı bölüm ve kadrolarda görevlendirilmek üzere 14 öğretim üyesi, doçent ve profesör alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Mersin Üniversitesi Eğitimci Alıyor! İşte Detaylar...

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile farklı bölüm ve kadrolarda görevlendirilmek üzere 14 öğretim üyesi, doçent ve profesör alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

03 Mart 2019 Pazar 08:11
Mersin Üniversitesi Eğitimci Alıyor! İşte Detaylar...

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile farklı bölüm ve kadrolarda görevlendirilmek üzere 14 öğretim üyesi, doçent ve profesör alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Yayınlanan ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nin ilgili maddelerine göre değerlendirilecektir.

(Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/universitemiz/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

- Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

- İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitenin Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri (belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır) geçerli olacaktır.

Başvuruda istenilen belgeler:

- Üniversitenin web sayfası (http://www.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/pano/ilan_Basvuru_Evraklari) adresinde bulunan "İlan Başvuru Evrakları" başlığı altında yer almaktadır.

- Bu belgelerin Profesörlük için 6 takım [1 fiziksel+5 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak], Doçentlik için 4 takım [1 fiziksel+3 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak] ve Doktor Öğretim Üyesi için 4 takım [1 fiziksel+3 dijital (CD veya Flash Bellek) olarak] hazırlanması gerekmektedir.

- Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen başvurulması gerekmektedir.

- 2547 Sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazananların atamaları yapılmayacaktır.

Alım yapılacak bölümleri görmek ve diğer detaylara ulaşmak için aşağıdaki bağlantıda yer alan başvuru kılavuzunu inceleyiniz.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ-AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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