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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı resmi ilanla akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru tarihleri, başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı resmi ilanla akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru tarihleri, başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:14
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı resmi ilanla akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru tarihleri, başvuru şartları ve diğer tüm detaylar;

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan resmi ilan şöyle;

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar;

Profesör kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doçent kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime;

İlana müracaat edecek adayların ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Genel Açıklamalar:

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar YDS-60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,

  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
  • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
  • Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  • Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ İnternet adresinden temin edilebilir.

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Niteliği

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doçent

1

1

Plastik Sanatlar/Resim alanında doçentliğini almış ve Çağdaş Sanat alanında çalışmış olmak.

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Eskiçağ'da Anadoludaki şehir devletleri ve Hurriler hakkında çalışmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Keçilerde toxoplasmozis, listeriozis ve Brucellozis üzerine çalışmış olmak.

Veteriner Hekimliği Temel Bilimler

Veterinerlik Biyokimyası

Doçent

1

1

Beyin hasarında DNA oksidasyonunu üzerine çalışmış olmak.

Klinik Bilimler

Dölerme ve Suni Tohumlama

Doçent

1

1

Küçük ruminantlarda senkronizasyon konusunda çalışmış olmak.

Veteriner Hekimliği Temel Bilimler

Veterinerlik Histoloji- Embriyoloji

Doçent

2

1

Kanatlılarda Solunum Sistemi üzerine çalışmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fizik

Atom ve Moleküler Fiziği

Doçent

1

1

Fiziksel sistemlerin Moleküler Dinamik Simülasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eski Türk Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

16. Yüzyıl Divan Edebiyatı ve Mesihi üzerine çalışmış olmak.

Coğrafya

Beşeri Coğrafya

Dr. Öğr. Üyesi

4

1

Tarihi coğrafya alanında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

Kamu Yönetimi temel alanında doçentliğini almış, Kamu yönetiminde kimlik arayışı, ağ yönetişimi ve

kırsal alan yönetimi konularında çalışmış olmak.

Sağlık Yönetimi

Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Sağlık Kurumları Yönetiminde doktora yapmış, genel sağlık sigortası konusunda çalışmış olmak.

İktisat

İktisat Teorisi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Karşılaştırmalı üstünlükler ve rekabet gücü üzerine çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Enerji Sistemleri

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Doçent

1

1

Yarıiletken ve süperiletken nanoyapıların fiziksel özelliklerinin incelenmesi konularında çalışmış olmak.

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Planlama

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Kentsel ısı adaları üzerine çalışmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Panoramik röntgen ile konik ışınlı bilgisayarlı tomografide boyut konusunda çalışmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri / Din Eğitimi Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Felsefe ve Din Bilimlerinde doktora yapmış, İşraki Felsefe üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İslam Tarihinde doktora yapmış, Bermekiler ve Abbasiler üzerine çalışmış olmak.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOUKULU

Seyahat İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Turizm İşletmeciliğinde doktora yapmış, turizm işletmeleri üzerine çalışmış olmak.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Mehmet Akif Ersoy üniversitesiAkademik Personel
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