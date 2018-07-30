Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı resmi ilanla akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru tarihleri, başvuru şartları ve diğer tüm detaylar;

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan resmi ilan şöyle;

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar;

Profesör kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doçent kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime;

İlana müracaat edecek adayların ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Genel Açıklamalar:

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar YDS-60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ İnternet adresinden temin edilebilir.

Birimi/Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Derecesi Adedi Niteliği

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Doçent 1 1 Plastik Sanatlar/Resim alanında doçentliğini almış ve Çağdaş Sanat alanında çalışmış olmak. Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Eskiçağ'da Anadoludaki şehir devletleri ve Hurriler hakkında çalışmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler İç Hastalıkları Profesör 1 1 Keçilerde toxoplasmozis, listeriozis ve Brucellozis üzerine çalışmış olmak. Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Veterinerlik Biyokimyası Doçent 1 1 Beyin hasarında DNA oksidasyonunu üzerine çalışmış olmak. Klinik Bilimler Dölerme ve Suni Tohumlama Doçent 1 1 Küçük ruminantlarda senkronizasyon konusunda çalışmış olmak. Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Veterinerlik Histoloji- Embriyoloji Doçent 2 1 Kanatlılarda Solunum Sistemi üzerine çalışmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fizik Atom ve Moleküler Fiziği Doçent 1 1 Fiziksel sistemlerin Moleküler Dinamik Simülasyonu konusunda çalışmaları olmak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi 3 1 16. Yüzyıl Divan Edebiyatı ve Mesihi üzerine çalışmış olmak. Coğrafya Beşeri Coğrafya Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Tarihi coğrafya alanında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ