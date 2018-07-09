Mardin Artuklu Üniversitesi 16 Akademik Personel Alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi'ne bağlı birimlere 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, 1 bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik Belgesi, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 1 bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 1 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.



Başvuru Yeri :

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Profesör ve Doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili Fakülte veya Yüksekokullara şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Birimi Bölümü Program/ABD Unvanı Der. Adet Açıklama Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Hemşirelik Profesör 1 1 İlk ve Acil Yardım konusunda çalışmaları olmak Turizm İşletmeciliği Turizm Rehberliği Turizm Rehberliği Profesör 1 1 Turizm alanında çalışma yapmış olmak. Kızıltepe Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Tohumculuk Teknolojisi Doçent 1 1 Doçentliğini Tarla Bitkileri yetiştirme ve ıslahı bilim alanında almış olup, Tahıllar konusunda çalışmış olmak. Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Doçent 2 1 Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı alanında çalışmalar yapmış olmak. İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Doçent 2 1 Doçentliğini Makro iktisat alanında almış olup, uluslararası mal ve hizmet ticareti üzerine çalışmalar yapmış olmak. İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri üzerine çalışmış olmak. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Abdulkerîm el-Muderris'in Mevâhibu'r-Rahmân adlı eseri hakkında çalışmış olmak. İslami ilimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Tefsir Anabilim dalında doktora yapmış olup, ibâzi müfessirler ile ilgili çalışmış olmak. Kızıltepe Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Organik Tarım Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Bitki Koruma alanında doktora yapmış olup, Endofitik bakteriler konusunda çalışma yapmış olmak. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Badminton oyuncuları ile ilgili çalışma yapmış olmak. Edebiyat Fakültesi Psikoloji Deneysel Psikoloji Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Din Psikolojisi alanında doktora yapmış olup, bireysel psikoloji danışma üzerine çalışma yapmış olmak. Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Fars Dili ve Edebiyatı Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Fars Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olup, 15. yüzyıla ait Farsça yazılmış bilim ansiklopedisi üzerine çalışmış olmak. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yapı Bilgisi Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Lisans ve doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Lisans ve doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak. Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Alman oryantalizmi ve Osmanlı Devleti hakkında çalışmalar yapmış olmak. Kızıltepe Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Tohumculuk Teknolojisi Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Tarla Bitkileri alanında doktora yapmış olup, serin iklim tahılları ıslahı konusunda çalışmış olmak.

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