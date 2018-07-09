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Mardin Artuklu Üniversitesi 16 Akademik Personel Alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yayımlanan personel alım ilanında 16 Akademik Personel alımı yapılacağı duyuruldu.

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Mardin Artuklu Üniversitesi 16 Akademik Personel Alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yayımlanan personel alım ilanında 16 Akademik Personel alımı yapılacağı duyuruldu.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 21:29
Mardin Artuklu Üniversitesi 16 Akademik Personel Alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi'ne bağlı birimlere 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, 1 bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik Belgesi, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 1 bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 1 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.


Başvuru Yeri :

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Profesör ve Doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili Fakülte veya Yüksekokullara şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Birimi

Bölümü

Program/ABD

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Hemşirelik

Profesör

1

1

İlk ve Acil Yardım konusunda çalışmaları olmak

Turizm İşletmeciliği

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Profesör

1

1

Turizm alanında çalışma yapmış olmak.

Kızıltepe Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve

Hayvansal Üretim

Tohumculuk Teknolojisi

Doçent

1

1

Doçentliğini Tarla Bitkileri yetiştirme ve ıslahı bilim alanında

almış olup, Tahıllar konusunda çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

2

1

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı

alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve

Uluslararası İktisat

Doçent

2

1

Doçentliğini Makro iktisat alanında almış olup, uluslararası mal

ve hizmet ticareti üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri üzerine çalışmış

olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam

Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Abdulkerîm el-Muderris'in Mevâhibu'r-Rahmân adlı eseri

hakkında çalışmış olmak.

İslami ilimler Fakültesi

Temel İslam

Bilimleri

Tefsir

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tefsir Anabilim dalında doktora yapmış olup, ibâzi müfessirler

ile ilgili çalışmış olmak.

Kızıltepe Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve

Hayvansal Üretim

Organik Tarım

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Bitki Koruma alanında doktora yapmış olup, Endofitik bakteriler

konusunda çalışma yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Badminton oyuncuları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Deneysel Psikoloji

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Din Psikolojisi alanında doktora yapmış olup, bireysel psikoloji

danışma üzerine çalışma yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Fars Dili ve

Edebiyatı

Fars Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Fars Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olup, 15. yüzyıla

ait Farsça yazılmış bilim ansiklopedisi üzerine çalışmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Lisans ve doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Lisans ve doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Alman oryantalizmi ve Osmanlı Devleti hakkında çalışmalar

yapmış olmak.

Kızıltepe Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve

Hayvansal Üretim

Tohumculuk Teknolojisi

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Tarla Bitkileri alanında doktora yapmış olup, serin iklim tahılları

ıslahı konusunda çalışmış olmak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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