Mardin Artuklu Üniversitesi 16 Akademik Personel Alacak

Mardin Artuklu Üniversitesi'ne bağlı birimlere 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.
Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, 1 bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik Belgesi, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
Doçent kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 1 bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 1 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.
Başvuru Yeri :
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Profesör ve Doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili Fakülte veya Yüksekokullara şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
|
Birimi
|
Bölümü
|
Program/ABD
|
Unvanı
|
Der.
|
Adet
|
Açıklama
|
Sağlık Yüksekokulu
|
Hemşirelik
|
Hemşirelik
|
Profesör
|
1
|
1
|
İlk ve Acil Yardım konusunda çalışmaları olmak
|
Turizm İşletmeciliği
|
Turizm Rehberliği
|
Turizm Rehberliği
|
Profesör
|
1
|
1
|
Turizm alanında çalışma yapmış olmak.
|
Kızıltepe Meslek Yüksekokulu
|
Bitkisel ve
Hayvansal Üretim
|
Tohumculuk Teknolojisi
|
Doçent
|
1
|
1
|
Doçentliğini Tarla Bitkileri yetiştirme ve ıslahı bilim alanında
almış olup, Tahıllar konusunda çalışmış olmak.
|
Edebiyat Fakültesi
|
Eğitim Bilimleri
|
Eğitim Programları ve Öğretim
|
Doçent
|
2
|
1
|
Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı
alanında çalışmalar yapmış olmak.
|
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
|
İktisat
|
İktisadi Gelişme ve
Uluslararası İktisat
|
Doçent
|
2
|
1
|
Doçentliğini Makro iktisat alanında almış olup, uluslararası mal
ve hizmet ticareti üzerine çalışmalar yapmış olmak.
|
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
|
İktisat
|
İktisat Teorisi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri üzerine çalışmış
olmak.
|
İslami İlimler Fakültesi
|
Temel İslam
Bilimleri
|
Arap Dili ve Belagatı
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Abdulkerîm el-Muderris'in Mevâhibu'r-Rahmân adlı eseri
hakkında çalışmış olmak.
|
İslami ilimler Fakültesi
|
Temel İslam
Bilimleri
|
Tefsir
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
1
|
1
|
Tefsir Anabilim dalında doktora yapmış olup, ibâzi müfessirler
ile ilgili çalışmış olmak.
|
Kızıltepe Meslek Yüksekokulu
|
Bitkisel ve
Hayvansal Üretim
|
Organik Tarım
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
3
|
1
|
Bitki Koruma alanında doktora yapmış olup, Endofitik bakteriler
konusunda çalışma yapmış olmak.
|
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
|
Spor Yöneticiliği
|
Spor Yöneticiliği
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
4
|
1
|
Badminton oyuncuları ile ilgili çalışma yapmış olmak.
|
Edebiyat Fakültesi
|
Psikoloji
|
Deneysel Psikoloji
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
4
|
1
|
Din Psikolojisi alanında doktora yapmış olup, bireysel psikoloji
danışma üzerine çalışma yapmış olmak.
|
Edebiyat Fakültesi
|
Fars Dili ve
Edebiyatı
|
Fars Dili ve Edebiyatı
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
Fars Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olup, 15. yüzyıla
ait Farsça yazılmış bilim ansiklopedisi üzerine çalışmış olmak.
|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|
Mimarlık
|
Yapı Bilgisi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
Lisans ve doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak.
|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|
Mimarlık
|
Bina Bilgisi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
Lisans ve doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak.
|
Edebiyat Fakültesi
|
Tarih
|
Yakınçağ
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
Alman oryantalizmi ve Osmanlı Devleti hakkında çalışmalar
yapmış olmak.
|
Kızıltepe Meslek Yüksekokulu
|
Bitkisel ve
Hayvansal Üretim
|
Tohumculuk Teknolojisi
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
Tarla Bitkileri alanında doktora yapmış olup, serin iklim tahılları
ıslahı konusunda çalışmış olmak.
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