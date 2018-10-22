Manisa Celal Bayar Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Devlete Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilan ile 26 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda ''Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Profesör kadroları daimi statüdedir.

1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başlıca araştırma eserinin de belirtileceği Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu , Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf)

6 (Altı) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu,Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Kanun’un 24. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Doçent kadroları daimi statüdedir.

1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti, 2 adet Fotoğraf)

4 (Dört) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN

2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Nüfus Cüzdanı Sureti, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, 2 adet Fotoğraf)

4 (Dört) Takım Dosya (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlar)

GENEL ŞARTLAR

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise kadronun ilan edildiği birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör ve Doçent kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT : “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden, "Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu" na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

BİRİMİ ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ PROFESÖR 1 1 Öğretmen Eğitiminde Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımları İle İlgili Çalışmaları Olmak. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİZANS SANATI PROFESÖR 1 1 Bizans Nümizmatiği ve İkonografisi Alanında Çalışmaları Olmak. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİDROBİYOLOJİ PROFESÖR 1 1 Alg Özütlerinin Nörotoksisitesi ve Sitotoksisitesi İle İlgili İn Vitro ve İn Vivo Çalışmalar Yapmış Olmak. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORGANİK KİMYA PROFESÖR 1 1 Siklik Sülfat ve Sülfamidatlar Alanında Çalışmaları Olmak. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA BİLİMLERİ PROFESÖR 1 1 Tüketilebilir Yabani Mantarların Mikrobiyolojisi İle İlgili Çalışmaları Olmak. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ PROFESÖR 1 1 Dayanıklılık Antrenmanlarının Paraoksonaz Aktivitesi Üzerine Etkileri İle İlgili Çalışmaları Olmak. TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Çocuk İmmunolojisi ve Allerjik Hastalıklar Alanında Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Yapmış Olmak. Sigara ve Çevresel Zararlayıcıların Hışıltılı Çocuk Gelişimi ve Kliniği Üzerine Etkileri Konusunda Çalışmaları Olmak.