Maltepe Üniversitesi Personel Alıyor!

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan ile akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 31 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. İşte detaylar...
Yayınlanan ilanda "Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölüm, anabilim ve anasanat dallarına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.
İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 08.03.2019
İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru) : 22.03.2019
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Profesörler İçin:
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz internet sitesinden temin edilecektir)
• YÖK Formatında Özgeçmiş
• Nüfus Cüzdanı Sureti
• Fotoğraf (5 Adet),
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.).
Doçentler İçin:
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz internet sitesinden temin edilecektir)
• YÖK Formatında Özgeçmiş
• Nüfus Cüzdanı Sureti
• Fotoğraf (5 Adet),
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi),
• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.).
Dr. Öğr. Üyesi İçin:
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz internet sitesinden temin edilecektir)
• YÖK Formatında Özgeçmiş
• Nüfus Cüzdanı Sureti
• Fotoğraf (5 Adet),
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],
• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,
• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.).
Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla, son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
|Fakülte
|Bölüm
|Anabilim Dalı / Anasanat Dalı
|İstenilen Akademik
Personel
|Sayı
|Özellikler
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü
|Profesör
|1
|
Doktora veya Doçentlik unvanını
|Dr. Öğr. Üyesi
|2
|
Doktora eğitimini Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde tamamlamış olmak.
|
Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü
|Profesör
|1
|
Doktora veya Doçentlik unvanını Elektrik - Elektronik Mühendisliği veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanlarının birinden almış olmak ve Kontrol alanında yayınları olmak.
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|
Doktora unvanını Elektronik Mühendisliği veya Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış olmak ve Elektrik Enerji Sistemleri alanında çalışmaları olmak.
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|
Doktora unvanını Elektronik Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği veya Elektrik - Haberleşme Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış olmak ve İşaret İşleme alanında çalışmaları olmak.
|
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü
|Profesör
|1
|
Doktora veya Doçentlik unvanını Endüstri Mühendisliği alanında tamamlamış olmak.
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|
Doktora unvanını Endüstri Mühendisliği alanından almış olmak ve Yöneylem Araştırmaları konusunda çalışmaları olmak.
|İnşaat Mühendisliği Bölümü
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|
Doktora eğitimini İnşaat Mühendisliği veya Jeoloji Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış olmak.
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|
Doktora eğitimini Bilgisayar Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanlarının birinde tamamlamış olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
|Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.
|Çocuk Cerrahisi ABD
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|
Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.
|Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD
|Profesör
|1
|
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.
|
Tıbbi Patoloji ABD
|Profesör
|1
|
Tıbbi Patoloji Uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.
|Doçent
|1
|
Tıbbi Patoloji Uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.
|
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
|Acil Tıp ABD
|Doçent
|1
|
Acil Tıp Uzmanı olmak.
|Enfeksiyon Hastalıkları ABD
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.
|Göğüs Hastalıkları ABD
|Dr. Öğr. Üyesi
|2
|
Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.
|Kardiyoloji ABD
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|
Kardiyoloji Uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.
|
Nükleer Tıp ABD
|Profesör
|1
|
Nükleer Tıp Uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.
|Dr. Öğr.
Üyesi
|1
|Radyoloji ABD
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|
Radyoloji Uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.
|Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak, tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.
|Spor Hekimliği ABD
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|
Spor Hekimliği Uzmanlığı olmak ve İngilizce yeterliliğe sahip olmak.
|
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
|Biyofizik ABD
|Dr. Öğr.
Üyesi
|1
|
Doktora eğitimini Biyofizik alanında tamamlamış olmak.
|Tıp Eğitimi ABD
|Dr. Öğr. Üyesi
|1
|
Tıp Fakültesi mezunu ve Doktora eğitimini Tıp Eğitimi alanında tamamlamış olmak. İngilizce yeterliliğe sahip olmak ve Akreditasyon çalışmalarında deneyimli olmak.
|
Konservatuvar
|Müzik Bölümü
|Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı
|Dr.Öğretim Üyesi
|1
|
Doktora veya Sanatta yeterlilik eğitimini Müzik eğitimi alanında yapmış olmak.
|Türk Müziği Bölümü
|Türk Halk Müziği Anasanat Dalı
|Dr. Öğr. Üyesi
|3
|
Doktora veya Sanatta Yeterliğini Türk Müziği alanında tamamlamış olmak.
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