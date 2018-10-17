kütahya sağlık bilimleri üniversitesi akademik personel alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 62 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından dpb.gov.tr adresinde yayımlanan ilanda ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, https://ksbu.edu.tr/ adresinde duyurular kısmında yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.'' ifadelerine yer verildi.
|
Birim
|
Bölüm
|
Anabilim Dalı
|
Ünvan
|
Derece
|
Adet
|
Özel Şartlar
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
İç Hastalıkları
|
Profesör
|
1
|
1
|
Gastroenteroloji alanında doçentlik belgesine sahip olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tip Bilimleri
|
Kadın Hastalıkları ve Doğum
|
1
|
1
|
Jinekolojik onkoloji alanında yan dal uzmanı, kadın hastalıkları ve
doğum alanında doçentlik belgesine sahip olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
|
1
|
1
|
Kulak burun boğaz hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip ve yüksek irtifada nazal ses analizi konusunda çalışmış olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Göz Hastalıkları
|
1
|
1
|
Göz hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip, glokom ve kornea alanında yurt dışı deneyimi olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Kalp ve Damar Cerrahisi
|
1
|
1
|
Kalp ve damar cerrahisi alanında doçentlik belgesine sahip olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Temel Tıp Bilimleri
|
Histoloji ve Embriyoloji
|
Doçent
|
2
|
1
|
Tıp doktoru, histoloji ve embiryoloji alanında doçentlik belgesine sahip, kök hücre ve ürogenitalsistem alanında çalışmış olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Kardiyoloji
|
1
|
1
|
Kardiyoloji alanında doçentlik belgesine sahip ve kardiyak resenkronizasyon kalp pili yerleştirme sertifikasınına sahip olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Göğüs Hastalıkları
|
3
|
1
|
Göğüs hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip ve invazivbronkoskopik yöntemler alanında eğitim almış olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Radyoloji
|
2
|
1
|
Radyoloji alanında doçentlik belgesine ve girişimsel radyoloji diplomasına sahip olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|
3
|
1
|
Çocuk hastalıkları alanında doçentlik belgesi sahip ve pediatrik endokrinoloji yan dal uzmanı olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|
3
|
1
|
Çocuk hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip ve pediatrik kardiyoloji alanında yan dal uzmanı olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Radyasyon Onkolojisi
|
2
|
1
|
Radyasyon onkolojisi alanında doçentlik belgesine sahip olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Dermatoloji
|
3
|
1
|
Deri ve zührevi hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Kadın Hastalıkları ve Doğum
|
1
|
1
|
Kadın hastalıkları ve doğum alanında doçentlik belgesine sahip olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Genel Cerrahi
|
2
|
1
|
Genel cerrahi alanında doçentlik belgesine sahip,timokinon ve sülforafanın gastroprotektif etkileri konusunda çalışmış olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
|
3
|
1
|
Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında doçentlik belgesine sahip olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Çocuk Cerrahisi
|
2
|
1
|
Çocuk cerrahisi alanında doçentlik belgesine sahip olmak.
|
Birim
|
Bölüm
|
Anabilim Dalı
|
Ünvan
|
Derece
|
Adet
|
Özel Şartlar
|
Tıp Fakültesi
|
Temel Tıp Bilimleri
|
Biyofizik
|
Dr.Öğr.Üyesi
|
5
|
1
|
Biyofizik alanında doktora yapmış ve Tip 2 Diyabetik hastalarda polimorfizminnefropati gelişimine etkisi konusunda çalışmış olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Göğüs Hastalıkları
|
3
|
1
|
Tıp doktoru ve göğüs hastalıkları alanında uzman olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Radyoloji
|
4
|
1
|
Tıp doktoru ve radyoloji alanında uzman olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
İç Hastalıkları
|
1
|
1
|
Tıp doktoru, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları alanında yan dal uzmanı olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
İç Hastalıkları
|
1
|
1
|
Tıp doktoru ve medikal onkoloji alanında yan dal uzmanı olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
İç Hastalıkları
|
2
|
1
|
Tıp doktoru ve iç hastalıkları alanında uzman olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
İç Hastalıkları
|
3
|
1
|
Tıp doktoru, iç hastalıkları yoğun bakım alanında yan dal uzmanı olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|
1
|
1
|
Tıp doktoru ve pediatrik nöroloji yan dal uzmanı olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|
1
|
1
|
Tıp doktoru, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Tıbbi Genetik
|
3
|
1
|
Tıp doktoru ve tıbbi genetik alanında doktora yapmış olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Psikiyatri
|
3
|
1
|
Tıp doktoru, ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzman olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Çocuk Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları
|
3
|
1
|
Tıp doktoru, çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında yan dal uzmanı olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Acil Tıp
|
3
|
1
|
Tıp doktoru, acil tıp alanında uzman ve ağrı kontrolü ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Nöroloji
|
4
|
1
|
Tıp doktoru ve klinik nörofizyoloji alanında yan dal uzmanı olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Nükleer Tıp
|
2
|
1
|
Tıp doktoru ve nükleer tıp alanında uzman olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
|
2
|
1
|
Tıp doktoru, fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında uzman olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Radyasyon Onkolojisi
|
2
|
1
|
Tıp doktoru ve radyasyon onkolojisi alanında uzman olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Dermatoloji
|
3
|
1
|
Tıp doktoru, deri ve zührevi hastalıkları alanında uzman olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Dahili Tıp Bilimleri
|
Halk Sağlığı
|
4
|
1
|
Tıp doktoru ve halk sağlığı alanında uzman olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Kadın Hastalıkları ve Doğum
|
2
|
2
|
Tıp doktoru, kadın hastalıkları ve doğum alanında uzman olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Kadın Hastalıkları ve Doğum
|
4
|
1
|
Tıp doktoru, kadın hastalıkları ve doğum alanında uzman olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
|
1
|
1
|
Tıp doktoru ve kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olmak
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Göz Hastalıları
|
3
|
2
|
Tıp doktoru ve göz hastalıkları alanında uzman olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Genel Cerrahi
|
1
|
1
|
Tıp doktoru ve genel cerrahi alanında uzman olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Nöroşirürji
|
2
|
1
|
Tıp doktoru, beyin ve sinir cerrahisi alanında uzman ve üç boyutlu yazıcı destekli hipofiz cerrahisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
|
Birim
|
Bölüm
|
Anabilim Dalı
|
Ünvan
|
Derece
|
Adet
|
Özel Şartlar
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Göğüs Cerrahisi
|
Dr. Öğr. Üyesi
|
2
|
1
|
Tıp doktoru ve göğüs cerrahisi alanında uzman olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Ortopedi ve Travmatoloji
|
1
|
1
|
Tıp doktoru, ortopedi ve travmatoloji alanında uzmanlığını almış, temel onkoloji alanında doktora yapmış olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Ortopedi ve Travmatoloji
|
1
|
1
|
Tıp doktoru, ortopedi ve travmatoloji alanında uzman olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Üroloji
|
4
|
1
|
Tıp doktoru ve üroloji alanında uzman olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Kalp ve Damar Cerrahisi
|
4
|
1
|
Tıp doktoru, kalp ve damar cerrahisi alanında uzman olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
|
2
|
1
|
Tıp doktoru, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında uzman olmak.
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|
1
|
1
|
Tıp doktoru, olmak.
|
anesteziyoloji
|
ve reanimasyon
|
alanında uzman
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
|
3
|
1
|
Tıp doktoru, olmak.
|
anesteziyoloji
|
ve reanimasyon
|
alanında uzman
|
Tıp Fakültesi
|
Cerrahi Tıp Bilimleri
|
Çocuk Cerrahisi
|
4
|
1
|
Tıp doktoru ve çocuk cerrahisi alanında uzman olmak.
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
Hemşirelik Bölümü
|
İç Hastalıkları Hemşireliği
|
5
|
1
|
Hemşirelik alanında lisans diploması, iç hastalıkları hemşireliği alanında doktora ve onkoloji hemşireliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
Hemşirelik Bölümü
|
İç Hastalıkları Hemşireliği
|
5
|
1
|
Hemşirelik alanında lisans diploması, hemşirelik alanında doktora ve kanıta dayalı hemşirelik konusunda çalışma yapmış olmak.
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
Hemşirelik Bölümü
|
Çocuk Sağlığı Hastalıları Hemşireliği
|
1
|
1
|
Hemşirelik alanında lisans diploması ve çocuk sağlığı hastalıkları hemşireliği alanında doktora, zihinsel engelli çocuklarla ilgili çalışma yapmış olmak.
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
Ebelik
|
Lisans Ebelik, Doktora Ebelik
|
1
|
1
|
Ebelik alanında lisans diploması, ebelik alanında doktora yapmış ve Premenstrüel sendrom alanında çalışmış olmak.
|
Diş Hekimliği Fakültesi
|
Klinik Bilimler
|
Ağiz , Diş ve Çene Cerrahisi
|
1
|
1
|
Diş hekimi, ağız , diş ve çene cerrahisi alanında uzman olmak.
|
Diş Hekimliği Fakültesi
|
Klinik Bilimler
|
Ağiz , Diş ve Çene Cerrahisi
|
2
|
1
|
Diş hekimi, ağız , diş ve çene cerrahisi alanında uzman olmak.
|
Diş Hekimliği Fakültesi
|
Klinik Bilimler
|
Ağiz , Diş ve Çene Radyolojisi
|
2
|
1
|
Diş hekimi, ağız , diş ve çene radyolojisi alanında uzman olmak.
|
Diş Hekimliği Fakültesi
|
Klinik Bilimler
|
Pedodonti
|
2
|
1
|
Diş hekimi ve pedodonti alanında uzman olmak.
|
Diş Hekimliği Fakültesi
|
Klinik Bilimleri
|
Ortodonti
|
2
|
1
|
Diş hekimi ve ortodonti alanında uzman olmak.