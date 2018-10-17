kütahya sağlık bilimleri üniversitesi akademik personel alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 62 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ tarafından yayımlanan ilanın detayları şöyle;

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından dpb.gov.tr adresinde yayımlanan ilanda ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, https://ksbu.edu.tr/ adresinde duyurular kısmında yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.'' ifadelerine yer verildi.

Birim Bölüm Anabilim Dalı Ünvan Derece Adet Özel Şartlar Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 Gastroenteroloji alanında doçentlik belgesine sahip olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tip Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Jinekolojik onkoloji alanında yan dal uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum alanında doçentlik belgesine sahip olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 1 1 Kulak burun boğaz hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip ve yüksek irtifada nazal ses analizi konusunda çalışmış olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları 1 1 Göz hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip, glokom ve kornea alanında yurt dışı deneyimi olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi 1 1 Kalp ve damar cerrahisi alanında doçentlik belgesine sahip olmak. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Doçent 2 1 Tıp doktoru, histoloji ve embiryoloji alanında doçentlik belgesine sahip, kök hücre ve ürogenitalsistem alanında çalışmış olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji 1 1 Kardiyoloji alanında doçentlik belgesine sahip ve kardiyak resenkronizasyon kalp pili yerleştirme sertifikasınına sahip olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları 3 1 Göğüs hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip ve invazivbronkoskopik yöntemler alanında eğitim almış olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji 2 1 Radyoloji alanında doçentlik belgesine ve girişimsel radyoloji diplomasına sahip olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 1 Çocuk hastalıkları alanında doçentlik belgesi sahip ve pediatrik endokrinoloji yan dal uzmanı olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 1 Çocuk hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip ve pediatrik kardiyoloji alanında yan dal uzmanı olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi 2 1 Radyasyon onkolojisi alanında doçentlik belgesine sahip olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Dermatoloji 3 1 Deri ve zührevi hastalıkları alanında doçentlik belgesine sahip olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Kadın hastalıkları ve doğum alanında doçentlik belgesine sahip olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi 2 1 Genel cerrahi alanında doçentlik belgesine sahip,timokinon ve sülforafanın gastroprotektif etkileri konusunda çalışmış olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 3 1 Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında doçentlik belgesine sahip olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi 2 1 Çocuk cerrahisi alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Birim Bölüm Anabilim Dalı Ünvan Derece Adet Özel Şartlar Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Dr.Öğr.Üyesi 5 1 Biyofizik alanında doktora yapmış ve Tip 2 Diyabetik hastalarda polimorfizminnefropati gelişimine etkisi konusunda çalışmış olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları 3 1 Tıp doktoru ve göğüs hastalıkları alanında uzman olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji 4 1 Tıp doktoru ve radyoloji alanında uzman olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları 1 1 Tıp doktoru, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları alanında yan dal uzmanı olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları 1 1 Tıp doktoru ve medikal onkoloji alanında yan dal uzmanı olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları 2 1 Tıp doktoru ve iç hastalıkları alanında uzman olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları 3 1 Tıp doktoru, iç hastalıkları yoğun bakım alanında yan dal uzmanı olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 Tıp doktoru ve pediatrik nöroloji yan dal uzmanı olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 Tıp doktoru, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik 3 1 Tıp doktoru ve tıbbi genetik alanında doktora yapmış olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri 3 1 Tıp doktoru, ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzman olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 3 1 Tıp doktoru, çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında yan dal uzmanı olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp 3 1 Tıp doktoru, acil tıp alanında uzman ve ağrı kontrolü ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji 4 1 Tıp doktoru ve klinik nörofizyoloji alanında yan dal uzmanı olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp 2 1 Tıp doktoru ve nükleer tıp alanında uzman olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 2 1 Tıp doktoru, fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında uzman olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi 2 1 Tıp doktoru ve radyasyon onkolojisi alanında uzman olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Dermatoloji 3 1 Tıp doktoru, deri ve zührevi hastalıkları alanında uzman olmak. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı 4 1 Tıp doktoru ve halk sağlığı alanında uzman olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 2 Tıp doktoru, kadın hastalıkları ve doğum alanında uzman olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum 4 1 Tıp doktoru, kadın hastalıkları ve doğum alanında uzman olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 1 1 Tıp doktoru ve kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olmak Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıları 3 2 Tıp doktoru ve göz hastalıkları alanında uzman olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi 1 1 Tıp doktoru ve genel cerrahi alanında uzman olmak. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Nöroşirürji 2 1 Tıp doktoru, beyin ve sinir cerrahisi alanında uzman ve üç boyutlu yazıcı destekli hipofiz cerrahisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.