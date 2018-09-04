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KSÜ Personel Alımı Yapıyor!..

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

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KSÜ Personel Alımı Yapıyor!..

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

04 Eylül 2018 Salı 08:57
KSÜ Personel Alımı Yapıyor!..

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 48 inci maddesinde yer alan şartları taşımak kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür

Dr.Öğr.Üyesi kadrosuna başvurular ise ilgili birimlere şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya reddedilecektir

Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile birlikte ; bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.

Birimi

Unvanı

K/D

Adet

Niteliği

TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları

Dr.Öğretim Üyesi

1

1

Hematoloji Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.

Radyodiagnostik

Dr.Öğretim Üyesi

1

1

Radyodiagnostik alanında uzmanlığını almış olmak ve orak hücre anemili ve sağlıklı çocuklarda transkranial doppler konusunda çalışmaları olmak.

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Dr.Öğretim Üyesi

1

1

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında Uzman olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr.Öğretim Üyesi

3

1

Çocuk kardiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak ve kawasaki hastalığı ve akrep sokması sonrası oluşan miyokardit ve erken belirteçleri konularında çalışmaları bulunmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dr.Öğretim Üyesi

3

1

Pediatri yeni doğan uzmanı olmak ve iktiyozlu bebeklerde endokrinolojik probremler üzerine çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Türkçe Eğitimi

Dr.Öğretim Üyesi

1

1

Türkçe Eğitimi alanında lisans mezunu olup Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında Doktorasını yapmış olmak ve Türkçe öğretimi alanında çalışmaları bulunmak.

AFŞİN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Hemşirelik

Dr.Öğretim Üyesi

1

1

Hemşirelik alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Hemşirelik

Dr.Öğretim Üyesi

3

2

Hemşirelik alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Çocuk    Sağlığı     ve              Hastalıkları Hemşireliği

Dr.Öğretim Üyesi

1

1

Hemşirelik alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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ksü personel alımı yapıyor
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