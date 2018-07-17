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Kastamonu Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı Yayımlandı

Kastamonu Üniversitesi akademik personel alımı için DPB'de az önce bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanın detayları ve alım yapılan kadrolar haberimizin devamında.

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Kastamonu Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı Yayımlandı

Kastamonu Üniversitesi akademik personel alımı için DPB'de az önce bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanın detayları ve alım yapılan kadrolar haberimizin devamında.

17 Temmuz 2018 Salı 23:42
Kastamonu Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı Yayımlandı

Kastamonu Üniversitesi akademik personel alım ilanı yayımlandı.

DPB'nin 18 Temmuz sayısında yayımlanan kararda Kastamonu Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolara akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Üniversite Rektörlüğü tarafından Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilan şu şekilde;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Duyurulur.

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