karamanoğlu mehmetbey üniversitesi personel alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 15 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.
|
BİRİMİ
|
BÖLÜMÜ
|
ANABİLİM DALI
|
UNVANI
|
DERECE
|
ADEDİ
|
AÇIKLAMA
|
Mühendislik Fakültesi
|
Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği
|
Elektronik Malzemeler
|
Profesör
|
1
|
1
|
İnce film malzemeler ve güneş
hücreleri üzerine çalışmaları olmak.
|
Eğitim Fakültesi
|
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
|
Matematik Eğitimi
|
Doçent
|
3
|
1
|
Yerel kohomoloji modüllerin
desteği ile yükselen modüller ve yükselen gruplar üzerine çalışmaları olmak.
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
İktisat
|
İktisat Politikası
|
Doçent
|
3
|
1
|
Bölgesel çalışmalar alanında doçentliğini almış olmak ve sosyoekonomik gelişmişlik ve kalkınma hedefleri konusunda
çalışmaları olmak.
|
Mühendislik Fakültesi
|
Enerji Sistemleri Mühendisliği
|
Isı ve Yanma Tekniği
|
Doçent
|
1
|
1
|
Moleküler baskılama, optik ve gravi metrik nanosensörler, ince film üretimi ve karakterizosyonu
konularında çalışmış olmak.
|
Mühendislik Fakültesi
|
Elektrik- Elektronik Mühendisliği
|
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga
Tekniği
|
Doçent
|
1
|
1
|
Anten tasarımı ve optimizasyon tekniklerinin uygulamaları konularında çalışmaları olmak.
|
Mühendislik Fakültesi
|
Elektrik- Elektronik Mühendisliği
|
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga
Tekniği
|
Doçent
|
1
|
1
|
Radar ve uygulamaları konularında çalışmaları olmak.
|
Mühendislik Fakültesi
|
Gıda Mühendisliği
|
Gıda Teknolojisi
|
Doçent
|
1
|
1
|
Bitkisel gıda işleme teknolojileri ve ekmek kalitesi konularında
çalışmaları olmak.
|
Mühendislik Fakültesi
|
Gıda Mühendisliği
|
Gıda Teknolojisi
|
Doçent
|
1
|
1
|
Tahıl teknolojileri ve yaş öğütme konularında çalışmaları olmak.
|
Mühendislik Fakültesi
|
İnşaat Mühendisliği
|
Yapı
|
Doçent
|
1
|
1
|
Çelik yapı elemanlarının ve çelik yapı sistemlerinin optimizasyon
teknikleri kullanarak tasarlanması konularında çalışmaları olmak.
|
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
|
Spor
Yöneticiliği
|
Spor Yönetim Bilimleri
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
Sporda iletişim, örgütsel çekicilik ve iş doyumu alanlarında çalışmaları olmak.
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
|
Uluslararası İlişkiler
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
Türkiye-AB İlişkileri, siber güvenlik ve insani müdahale konularında çalışmaları olmak.
|
Kamil Özdağ Fen Fakültesi
|
Kimya
|
Anorganik Kimya
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
4
|
1
|
Biyobozunur hidrojel- nanopartikül üretimi ve ilaç salım sistemlerinde kullanılması alanında çalışmaları
olmak.
|
Mühendislik Fakültesi
|
Makine Mühendisliği
|
Konstrüksiyon ve İmalat
|
Doktor
Öğretim Üyesi
|
3
|
1
|
Santrifüj pompalar üzerine çalışmaları olmak.
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
Ebelik
|
Ebelik
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
4
|
1
|
Anne ve çocuk alanında çalışmaları olmak.
|
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|
Resim
|
Resim
|
Doktor Öğretim Üyesi
|
5
|
1
|
Sanat ve tasarım alanında sanatta yeterlilik yapmış olmak ve Türk
resim sanatında ölüm teması üzerine çalışmaları olmak.
Adayların;
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,
- Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,
- Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,
- 2547 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesine göre doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, yabancı dilini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yayın listesi ve varsa YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.
- Doçent kadroları devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.
- Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik belgelerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.
Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
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