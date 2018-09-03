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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Personel Alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 15 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Personel Alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 15 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 09:59
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Personel Alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 15 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve

Malzeme Mühendisliği

Elektronik Malzemeler

Profesör

1

1

İnce film malzemeler ve güneş

hücreleri üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

3

1

Yerel kohomoloji modüllerin

desteği ile yükselen modüller ve yükselen gruplar üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Doçent

3

1

Bölgesel çalışmalar alanında doçentliğini almış olmak ve sosyoekonomik gelişmişlik ve kalkınma hedefleri konusunda

çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Isı ve Yanma Tekniği

Doçent

1

1

Moleküler baskılama, optik ve gravi metrik nanosensörler, ince film üretimi ve karakterizosyonu

konularında çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga

Tekniği

Doçent

1

1

Anten tasarımı ve optimizasyon tekniklerinin uygulamaları konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga

Tekniği

Doçent

1

1

Radar ve uygulamaları konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

Bitkisel gıda işleme teknolojileri ve ekmek kalitesi konularında

çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

Tahıl teknolojileri ve yaş öğütme konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doçent

1

1

Çelik yapı elemanlarının ve çelik yapı sistemlerinin optimizasyon

teknikleri kullanarak tasarlanması konularında çalışmaları olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor

Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Sporda iletişim, örgütsel çekicilik ve iş doyumu alanlarında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Türkiye-AB İlişkileri, siber güvenlik ve insani müdahale konularında çalışmaları olmak.

Kamil Özdağ Fen Fakültesi

Kimya

Anorganik Kimya

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Biyobozunur hidrojel- nanopartikül üretimi ve ilaç salım sistemlerinde kullanılması alanında çalışmaları

olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Doktor

Öğretim Üyesi

3

1

Santrifüj pompalar üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Anne ve çocuk alanında çalışmaları olmak.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Resim

Resim

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

Sanat ve tasarım alanında sanatta yeterlilik yapmış olmak ve Türk

resim sanatında ölüm teması üzerine çalışmaları olmak.

Adayların;

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,
  1. Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurularını yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmaları,
  1. Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,
  1. 2547 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesine göre doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, yabancı dilini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yayın listesi ve varsa YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.
  1. Doçent kadroları devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını belirten dilekçelerine ilave olarak özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik başarı belgelerini, yayın listelerini, iki adet vesikalık fotoğraflarını ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.
  1. Profesör kadrosu devamlı statü için olup 2547 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan profesör adaylarının bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile birlikte, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmişlerini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, Doçentlik belgelerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserlerini ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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karamanoğlu mehmetbey üniversitesi personel alacak
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