karamanoğlu mehmetbey üniversitesi personel alacak

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Elektronik Malzemeler Profesör 1 1 İnce film malzemeler ve güneş hücreleri üzerine çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik Eğitimi Doçent 3 1 Yerel kohomoloji modüllerin desteği ile yükselen modüller ve yükselen gruplar üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Doçent 3 1 Bölgesel çalışmalar alanında doçentliğini almış olmak ve sosyoekonomik gelişmişlik ve kalkınma hedefleri konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Isı ve Yanma Tekniği Doçent 1 1 Moleküler baskılama, optik ve gravi metrik nanosensörler, ince film üretimi ve karakterizosyonu konularında çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Doçent 1 1 Anten tasarımı ve optimizasyon tekniklerinin uygulamaları konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Doçent 1 1 Radar ve uygulamaları konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi Doçent 1 1 Bitkisel gıda işleme teknolojileri ve ekmek kalitesi konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi Doçent 1 1 Tahıl teknolojileri ve yaş öğütme konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Doçent 1 1 Çelik yapı elemanlarının ve çelik yapı sistemlerinin optimizasyon teknikleri kullanarak tasarlanması konularında çalışmaları olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Spor Yönetim Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Sporda iletişim, örgütsel çekicilik ve iş doyumu alanlarında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Doktor Öğretim Üyesi 5 1 Türkiye-AB İlişkileri, siber güvenlik ve insani müdahale konularında çalışmaları olmak.

Kamil Özdağ Fen Fakültesi Kimya Anorganik Kimya Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Biyobozunur hidrojel- nanopartikül üretimi ve ilaç salım sistemlerinde kullanılması alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Santrifüj pompalar üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Doktor Öğretim Üyesi 4 1 Anne ve çocuk alanında çalışmaları olmak.