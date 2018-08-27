Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 18 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

banner396

Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 18 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:15
Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 18 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sunan dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı altı takım halinde vereceklerdir.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, dilekçelerinde başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, özgeçmiş, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, doçentlik belgesi ,yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı dört takım halinde vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, dilekçelerinde başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı 4 takım halinde vereceklerdir.

GENEL AÇIKLAMALAR

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların YDS'den 65 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün süre içerisinde KTÜ Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

"Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"ye ve ilgili Senato Kararlarına Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

DER.

ADEDİ

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Profesör

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Yönetim ve Bilişim Sistemleri

Yönetim ve Bilişim Sistemleri

Profesör

1

1

Yönetim ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği

veya Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanlarından birinde doçent ünvanı almış olmak.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

DER.

ADEDİ

AÇIKLAMA

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bina Bilgisi

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekon.ve Estetik Cerr.

Profesör

1

1

El Cerrahisi yandal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Profesör

1

1

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Malzeme

Profesör

1

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Hast.Cerr.

Doçent

1

2

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Gen Mühendisliği

Doçent

1

1

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Cevher-Kömür Haz.ve Değerlendirme

Doçent

1

1

Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Maden Mekanizasyonu ve Tekn.

Doçent

1

1

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Orman Ekonomisi

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Restoratif Diş Tedavisi

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

İktisadi ve İdari Bil.Fak.

Yönetim ve Bilişim Sistemleri

Yönetim ve Bilişim Sistemleri

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Yönetim ve Bilişim Sistemleri alanında doktora yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir Planlama

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yandal uzmanı olmak.

TOPLAM

18

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
karadeniz teknik üniversitesi personel alacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yalova Üniversitesi Personel Alım İlanı!..
Yalova Üniversitesi Personel Alım İlanı!..
Ankara Üniversitesi Personel Alımı Yapacak!..
Ankara Üniversitesi Personel Alımı Yapacak!..
OMÜ Akademik Personel Alacak!..
OMÜ Akademik Personel Alacak!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim