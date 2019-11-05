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Karabük Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları ve Kadrolar...

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanla akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 18 Araştırma Görevlisi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve kadro dağılımları ile ilgili detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Karabük Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları ve Kadrolar...

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanla akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 18 Araştırma Görevlisi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve kadro dağılımları ile ilgili detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

05 Kasım 2019 Salı 10:09
Karabük Üniversitesi Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları ve Kadrolar...

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanla akademik kadrolarda görevlendirilmek üzere 18 Araştırma Görevlisi alınacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve kadro dağılımları ile ilgili detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Yayınlanan ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (http://personel.karabuk.edu.tr ) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur. İlan olunur. Not: - İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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