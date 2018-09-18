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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Personel Alım İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 1 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Personel Alım İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 1 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

18 Eylül 2018 Salı 09:50
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Personel Alım İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 1 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca doçent alınacaktır.

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