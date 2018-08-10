İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alacak!..

İzmir Bakırçay Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru detayları ve diğer şartlar şöyle;
10 Ağustos 2018 Cuma 08:38
İzmir Bakırçay Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru detayları ve diğer şartlar şöyle;
İzmir Bakırçay Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru detayları ve diğer şartlar şöyle;