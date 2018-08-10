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İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alacak!..

İzmir Bakırçay Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru detayları ve diğer şartlar şöyle;

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İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alacak!..

İzmir Bakırçay Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru detayları ve diğer şartlar şöyle;

10 Ağustos 2018 Cuma 08:38
İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alacak!..

İzmir Bakırçay Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru detayları ve diğer şartlar şöyle;

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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