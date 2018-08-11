İstanbul Üniversitesi Personel Alacak!..

İstanbul Üniversitesi dpb.gov.tr üzerinden yayımladığı ilan ile çok sayıda akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru detayları ve diğer şrtlar şöyle;
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır.
Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dökümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini,
- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
- Adli Sicil Kaydı,
- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora,
Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
- Kimlik Fotokopisi
- Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan
CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
- Adli Sicil Kaydı,
- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
- Kimlik Fotokopisi ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kadroya Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
NOTLAR:
- İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
- Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
- İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
- Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
- Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.
- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
- Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine iletmeleri gerekmektedir.
- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
|
ANABİLİM
|
DALI
|
UNVANI
|
ADEDİ
|
AÇIKLAMA
|
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
|
Ağız Yüz Çene Cerrahisi
|
PROFESÖR
|
1
|
Nöroloji
|
PROFESÖR
|
1
|
Serebrovasküler-İnme alanında deneyimli ve Uluslararası klinik ve genetik çalışmalar yapmış olmak.
|
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
|
PROFESÖR
|
1
|
Çocuk Nefrolojisi Yandal uzmanlığını almış olmak.
|
Tıbbi Mikrobiyoloji
|
PROFESÖR
|
1
|
Antifungal duyarlılık ve MALDI-TOF MS konusunda deneyimli ve bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
|
Beyin ve Sinir Cerrahisi
|
DOÇENT
|
1
|
Göğüs Cerrahisi
|
DOÇENT
|
1
|
Erişkin ve Pediatrik
deneyimli olmak.
|
Hastalarda
|
Minimal İnvazif Timus Cerrahisi
|
alanında
|
Histoloji ve Embriyoloji
|
DOÇENT
|
1
|
Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlığını veya Doktorasını tamamlamış
olmak.
|
Biyoistatistik
|
DOÇENT
|
1
|
Çarpık sürekli dağılımların histogramla gösterimi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|
Çocuk Cerrahisi
|
DOÇENT
|
1
|
Minimal İnvazif Pediatrik Cerrahi ve Pediatrik Tümör Cerrahisi konularında
deneyimli olmak.
|
Biofizik
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
1
|
Biyofizik alanında Doktora eğitimini tamamlamış olup, hematopoetik kök hücreler
üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
1
|
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını almış olmak.
|
İç Hastalıkları
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
1
|
Nefroloji yan dal uzmanlığını almış olmak.
|
İç Hastalıkları
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
1
|
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları yan dal uzmanlığını almış olmak.
|
İç Hastalıkları
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
1
|
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yan dal uzmanlığını almış olmak.
|
Nükleer Tıp
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
1
|
Radyoizotop ve radyofarmasötik üretimi ve geliştirmesi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olup, bu alanda en az 5 yıl deneyimli olmak.
|
Radyoloji
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
1
|
Girişimsel ve diagnostik nöroradyoloji alanında deneyimli olmak.
|
HUKUK FAKÜLTESİ
|
Genel Kamu Hukuku
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
1
|
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
|
Klasik Arkeoloji
|
DOÇENT
|
2
|
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
|
DOÇENT
|
1
|
Hititoloji
|
DOÇENT
|
1
|
Bizans Sanatı
|
DOÇENT
|
1
|
FEN FAKÜLTESİ
|
Moleküler Biyoloji ve Genetik
|
PROFESÖR
|
1
|
Antibiyotiklerin elektrokimyasal immobilizasyonu alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|
Moleküler Biyoloji ve Genetik
|
DOÇENT
|
1
|
Gıda ve yemlerde GDO analizi ve bitkilerde selenyum metabolizması konularında
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji
|
DOÇENT
|
1
|
Bakır ve Galvanizli çelik yüzeylerde mikrobiyolojik korozyon ve diş ünitelerinde mikrobiyal kontaminasyonkonularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|
ANABİLİM DALI
|
UNVANI
|
ADEDİ
|
AÇIKLAMA
|
Hidrobiyoloji
|
DOÇENT
|
1
|
Deniz fitoplanktonu ve dinofilagellat dinlenme kistleri ile kültürleri üzerine
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|
Botanik
|
DOÇENT
|
1
|
Azolla, petrol
hidrokarbonları, naftalen, fenantren, fitoremediasyon ve gravitropizma konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|
Botanik
|
DOÇENT
|
1
|
Lepidium L. ve Centaurea L. cinsleri ile Pteridaceae familyası ve ballı bitkiler
üzerine sistematik taksonomikbilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|
Atom ve Molekül Fiziği
|
DOÇENT
|
1
|
Polipeptid yapıların modellenmesi ve peptid yüklü nanopartiküller üzerine bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
|
İKTİSAT FAKÜLTESİ
|
İktisat Politikası
|
PROFESÖR
|
1
|
Para Talebi Alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|
Üretim Yönetimi
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
1
|
Üretim Yönetimi alanında Doktora eğitimini tamamlamış olup, Bilişim Teknolojileri ve Veri Madenciliği konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
|
ECZACILIK FAKÜLTESİ
|
Farmasotik Teknoloji
|
DOÇENT
|
2
|
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
|
Felsefe Tarihi
|
DOÇENT
|
1
|
SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|
Hastalıklar
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
1
|
MİMARLIK FAKÜLTESİ
|
Mimarlık
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
1
|
Yapı Yönetimi konularında doktora eğitimini tamamlamış, bilimsel çalışmalar yapmış ve projelerde görev almış olmak.
|
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
|
Fiziksel Oşinografi ve Deniz
Biyolojisi
|
DOÇENT
|
1
|
Kimyasal Oşinografi
|
DR. ÖĞR. ÜYESİ
|
1
|
Deniz Bilimleri ile Çevre Kirliliği konularında bilimsel çalışmalar yapmış ve
deneyimli olmak.
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