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İstanbul Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 34 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

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İstanbul Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 34 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

24 Ekim 2018 Çarşamba 10:04
İstanbul Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 34 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda '' Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi,  2547  Sayılı  Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme  ve  Atama  Ölçütlerinde  (2018)  belirtilen kriterler uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

1-Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde çalıştırılmak üzere olup, yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. Ekler CD veya taşınabilir bellek ile de teslim edilebilir.

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına yukarıda belirtilen Kanunlar ve  Yönetmelik  de  belirtilen  şartları,  başvuracakları  anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), özgeçmişleri, başlıca araştırma eserini, yayın listeleri, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı 4 takım olarak ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Ekler CD veya taşınabilir bellek ile de teslim edilebilir.

3- Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.

4-İlan ile ilgili diğer bilgiler  Yıldız Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfasından temin edilebilir.

Birim

Profesör

Doçent

Dr.Öğr.Üyesi

Alan/Özellik

Adet

Derece

Adet

Derece

Adet

Derece

Bilgisayar ve Bilişim Fak.

Bilgisayar Müh.

1

1

Bulut bilişimi, algoritmalar ve hesaplama kuramı ve yazılım alanlarında çalışmaları olmak.

Bilgisayar Müh.

1

2

Kablosuz ve insansız hava aracı şebekeleri için yazılım üzerine çalışmaları olmak.

Denizcilik Fak.

Deniz Ulaştırma ve İşletme Müh.

1

1

Deniz Ulaştırma ve İşletme Müh. alanında çalışmaları olmak.

Elektrik-Elektronik Fak.

Elektrik Müh.

1

1

Elektrik makinaları ve ısıl analizi alanlarında çalışmaları olmak.

Elektrik Müh.

1

1

Elektrik güç sistemleri analizi ve kararlılığı alanlarında çalışmaları olmak.

Elektronik ve Haberleşme Müh.

1

1

Biyomedikal; hesaplamalı sinirbilim alanında çalışmaları olmak.

Elektronik ve Haberleşme Müh.

1

1

Telsiz haberleşme sistemlerinin tasarımı ve başarım analizi konularında çalışmaları olmak.

Elektronik ve Haberleşme Müh.

1

4

Yurtdışı doktoralı olup gömülü sistemler, IP video kodlama ve nesnelerin interneti alanlarında çalışmaları olmak.

Elektronik ve Haberleşme Müh.

1

1

Nano Dizinler ile Hesaplama alanında çalışmaları olmak.

Kontrol ve Otomasyon Müh.

1

1

Bulanık mantık, kontrol teorisi ve uygulamaları ile karar destek sistemleri alanlarında çalışmaları olmak.

Kontrol ve Otomasyon Müh.

1

3

Çok değişkenli ve polinom kontrol sistemlerinin tasarımı ve analizi konularında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri

1

1

Yurtdışı doktoralı olup, antik çağ felsefesi, neo-platonizm ve klasikler konusunda uzman olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

1

1

Biyomühendislik,      biyomalzeme      ve     doku     mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Gemi İnşaat ve Deniz Bil. Fak.

Gemi İnş. ve Gemi Makinaları Müh.

1

1

Gemi etrafındaki akış ve tersanelerde iş kazaları konularında çalışmaları olmak.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh.

1

2

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği alanında doktora yapmış olup, dalgaların sayısal modellenmesi üzerine çalışmaları olmak.

İnşaat Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

1

1

Dev dalgaların hesaplamalı ve analitik analizi konularında çalışmaları olmak.

İnşaat Mühendisliği

1

1

Dalga altında deniz tabanı sıvılaşması alanında çalışmaları olmak.

Çevre Mühendisliği

1

3

Yurtdışı doktoralı olup organik katı atık ve çamurun birlikte arıtımı ile biyoenerji geri kazanımı alanında çalışmaları olmak.

İşletme Fakültesi

Endüstri Müh.

1

1

Yalın üretim sistemleri ve fabrika içi malzeme lojistiği alanlarında çalışmaları olmak.

İşletme Müh.

1

1

Medeni Hukuk ve Telekomünikasyon Hukuku alanlarında çalışmaları olmak.

Ekonomi

1

1

Finans sektörü, finansın kalkınmadaki rolü ve sanayi politikaları alanlarında çalışmaları olmak.

Kimya-Metalurji Fakültesi

Metalurji-Malzeme Müh.

1

1

Mikroakışkan sistemler, elektronik ve enerji malzemeleri üzerine çalışmaları olmak.

Metalurji-Malzeme Müh.

1

1

Yurdışı doktoralı olup, ileri döküm teknolojileri ve

aliminyum, hafif metal alaşımlarının dökümü konusunda çalışmaları olmak.

Gıda Müh.

1

1

Yurtdışı doktoralı olup, gıda biyoteknolojisi, gıda atıklarının değerlendirilmesinde enzimatik prosesler ve fonksiyonel gıdalar alanlarında çalışmaları olmak.

Maden Fakültesi

Jeoloji Müh.

1

1

Magmatik petroloji, jeokimya, volkanizma ve jeodinamik

alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Makina Fakültesi

Makina Müh.

1

1

Dokunsal algılama ve biyotriboloji alanlarında çalışmaları olmak.

Makina Müh.

1

1

Kontrol ve dinamik alanında çalışmaları olmak.

Makina Müh.

1

1

İçten yanmalı motorlarda yanma modellemesi ve alternatif tahrik sistemleri konularında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

1

1

Şehir planlaması alanında çalışmaları olmak.

Şehir ve Bölge Planlama

1

1

Bölge planlaması alanında çalışmaları olmak.

Şehir ve Bölge Planlama

1

1

Kentsel koruma alanında çalışmaları olmak.

Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi

Meteoroloji Müh.

1

1

Hava kirliliği ve kalitesi, sinoptik meteoroloji konularında çalışmaları olmak.

Avrasya Yer Bil. Enstitüsü

Katı Yer Bilimleri ABD

1

1

Kozmojenik        tarihlendirme,         buzul        modelleme        ve morfotektonik konularında çalışmaları olmak.

Bilişim Enstitüsü

Bilişim Uygulamaları

1

3

Video analitiği ve hiperspektral veri sıkıştırma alanında

çalışmaları bulunmak.

Bilişim Uygulamaları

1

3

Kripto ve hesaplamalı sayılar teorisi alanında çalışmaları

olmak.

Hesaplamalı Bilim ve Müh.

1

1

Veri sıkıştırma ve işleme, metin algoritmaları alanlarında

çalışmaları olmak.

GENEL TOPLAM

20

7

7

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.10.2018 10:54
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istanbul teknik üniversitesi akademik personel alacak
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