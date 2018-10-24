İstanbul Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 34 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda '' Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 Sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2018) belirtilen kriterler uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

1-Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde çalıştırılmak üzere olup, yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. Ekler CD veya taşınabilir bellek ile de teslim edilebilir.

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), özgeçmişleri, başlıca araştırma eserini, yayın listeleri, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı 4 takım olarak ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Ekler CD veya taşınabilir bellek ile de teslim edilebilir.

3- Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.

4-İlan ile ilgili diğer bilgiler Yıldız Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfasından temin edilebilir.

Birim Profesör Doçent Dr.Öğr.Üyesi Alan/Özellik Adet Derece Adet Derece Adet Derece Bilgisayar ve Bilişim Fak. Bilgisayar Müh. 1 1 Bulut bilişimi, algoritmalar ve hesaplama kuramı ve yazılım alanlarında çalışmaları olmak. Bilgisayar Müh. 1 2 Kablosuz ve insansız hava aracı şebekeleri için yazılım üzerine çalışmaları olmak. Denizcilik Fak. Deniz Ulaştırma ve İşletme Müh. 1 1 Deniz Ulaştırma ve İşletme Müh. alanında çalışmaları olmak. Elektrik-Elektronik Fak. Elektrik Müh. 1 1 Elektrik makinaları ve ısıl analizi alanlarında çalışmaları olmak. Elektrik Müh. 1 1 Elektrik güç sistemleri analizi ve kararlılığı alanlarında çalışmaları olmak. Elektronik ve Haberleşme Müh. 1 1 Biyomedikal; hesaplamalı sinirbilim alanında çalışmaları olmak. Elektronik ve Haberleşme Müh. 1 1 Telsiz haberleşme sistemlerinin tasarımı ve başarım analizi konularında çalışmaları olmak. Elektronik ve Haberleşme Müh. 1 4 Yurtdışı doktoralı olup gömülü sistemler, IP video kodlama ve nesnelerin interneti alanlarında çalışmaları olmak. Elektronik ve Haberleşme Müh. 1 1 Nano Dizinler ile Hesaplama alanında çalışmaları olmak. Kontrol ve Otomasyon Müh. 1 1 Bulanık mantık, kontrol teorisi ve uygulamaları ile karar destek sistemleri alanlarında çalışmaları olmak. Kontrol ve Otomasyon Müh. 1 3 Çok değişkenli ve polinom kontrol sistemlerinin tasarımı ve analizi konularında çalışmaları olmak. Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri 1 1 Yurtdışı doktoralı olup, antik çağ felsefesi, neo-platonizm ve klasikler konusunda uzman olmak. Moleküler Biyoloji ve Genetik 1 1 Biyomühendislik, biyomalzeme ve doku mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak. Gemi İnşaat ve Deniz Bil. Fak. Gemi İnş. ve Gemi Makinaları Müh. 1 1 Gemi etrafındaki akış ve tersanelerde iş kazaları konularında çalışmaları olmak. Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. 1 2 Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği alanında doktora yapmış olup, dalgaların sayısal modellenmesi üzerine çalışmaları olmak.