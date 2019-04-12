İstanbul Medipol Üniversitesine Personel Alım İlanı!

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden yayımlanan İlanda 8 Öğretim Üyesi alınacağı duyuruldu. Başvuru tarihleri ve başvuru şartları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte Başvuru Şartları ve detayları:

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır.

İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program Uzmanlık Alam/Aranılan Şartlar Kadro Sayısı Kadro Unvanı Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Alanında Uzmanlık Yapmış Olmak ve Perinatoloji Yandal Uzmanlığı Yapmış Olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji AD Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak 1 Doç. Dr. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Ekonomi Finans Bölümü Ekonomi Finans Programı (İngilizce) İktisat Politikası Alanında Doktora Yapmış Olmak ve Gelişme İktisadı alanında doktora yapmış olmak 1 Doç. Dr. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimarlık Programı (İngilizce) Mimarlık Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak 1 Doç. Dr. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı Alanında Doktora Yapmış Olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme ve Diyetetik Programı Alanında Doktora Yapmış Olmak 2 Dr. Öğr. Üyesi

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