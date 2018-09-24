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İstanbul Kent Üniversitesi Personel Alım İlanı

İstanbul Kent Üniversitesi ilan.gov.tr sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 23 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

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İstanbul Kent Üniversitesi Personel Alım İlanı

İstanbul Kent Üniversitesi ilan.gov.tr sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 23 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:30
İstanbul Kent Üniversitesi Personel Alım İlanı

İstanbul Kent Üniversitesi ilan.gov.tr sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile 23 akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanın detayları şöyle;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26, 24 ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuru dilekçesi ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 adet CD’yi Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde T.C. İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Adres: İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, Cihangir Mah., Sıraselviler Cad. No: 71, 34433 Beyoğlu/İSTANBUL

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi: 24 Eylül - 8 Ekim 2018

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